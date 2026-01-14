¡Hola !

Vuelve el ciclo Cine en la Azotea del Centro de Fotografía

La iniciativa propone un recorrido cinematográfico diverso por cortos y largometrajes, en su mayoría documentales, nacionales e internacionales

CdF cine en la azotea.jpg

FOTO

Centro de Fotografía de Montevideo
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) invita a la séptima edición del ciclo Cine en la Azotea, una propuesta que ya se ha vuelto tradicional de los meses más cálidos del año.

El ciclo tendrá lugar los martes de enero, febrero y marzo de 2026, y propone un recorrido cinematográfico diverso por cortos y largometrajes, en su mayoría documentales, nacionales e internacionales.

