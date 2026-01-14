Vuelve el ciclo Cine en la Azotea del Centro de Fotografía

El Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) invita a la séptima edición del ciclo Cine en la Azotea, una propuesta que ya se ha vuelto tradicional de los meses más cálidos del año.
La iniciativa propone un recorrido cinematográfico diverso por cortos y largometrajes, en su mayoría documentales, nacionales e internacionales
El ciclo tendrá lugar los martes de enero, febrero y marzo de 2026, y propone un recorrido cinematográfico diverso por cortos y largometrajes, en su mayoría documentales, nacionales e internacionales.
La actividad, que se desarrollará en la azotea verde del CdF, contará al final de cada función con un espacio de preguntas y charlas con los realizadores u otros invitados.
Los martes hasta el 10 de marzo, de 20 a 23 horas, en el CdF. Cupos limitados. Actividad gratuita sin inscripción previa. Ver programación en la web del CdF.