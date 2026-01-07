¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

José Ignacio vuelve a convertirse en una galería de fotografías a cielo abierto

Por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de Fotografía Focus invade el balneario con el trabajo de destacados artistas locales e internacionales

Guadalupe Miles.

Guadalupe Miles.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Desde el 6 de enero, el balneario José Ignacio se ha transformado en una galería a cielo abierto, donde la fotografía es la protagonista en cada rincón y ocupa tanto espacios públicos como privados. La razón es la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía Focus, que se extiende hasta el 11 de enero; una producción de Fola —espacio expositivo itinerante fundado y dirigido por el argentino Gastón Deleau y que funciona dentro de un remolque— y Arte x Arte —sala de exhibición ubicada en Buenos Aires y editorial de libros fotográficos.

Bajo el tema Terra cognita, que el curador Nicolás Janowski eligió para este año, varios artistas destacados, locales e internacionales, presentarán sus fotografías, invitando al público a descubrir la potencia de la imagen en espacios únicos e inesperados.

Leé además

Jonrada de polo en Rückenwind. 
Deporte

Rückenwind Polo: el nuevo campo de polo de Ingo Schirrmann en José Ignacio

Por Felipe Barbeito
Posada el Pepe.
Novedades

Nuevos emprendimientos para descubrir sabores, objetos y espacios en el Este

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Ana Rapela.
Exposición

Este Arte: nuevas obras y proyectos especiales

Por Katherine Kilian
Leo Matiz, festival focus, jose ignacio
Leo Matiz.

Leo Matiz.

Así es que por estos días la tradicional Galería de las Misiones acoge dos importantes exposiciones de carácter histórico, como son la del colombiano Leo Matiz, dedicada a Frida Kahlo, y otra del brasileño Gaspar Gasparian. A su vez, en la plaza central del pueblo se pueden apreciar las instalaciones urbanas de Guadalupe Miles y Luciana Demichelis (Argentina), Matilde Campodónico (Uruguay) y Andrés Marroquin (Perú).

El espacio de Las Musas también se ha adherido a la propuesta, con la presentación del trabajo del reconocido artista colombiano Oscar Muñoz, Línea del destino 2006-2025. En tanto, Portal de Luz (Pueblo Edén) se suma por primera vez a la iniciativa y exhibe el trabajo del argentino Alejandro Chaskielberg.

Gihan Tubbeh, festival focus, jose ignacio
Gihan Tubbeh.

Gihan Tubbeh.

El festival también se hace sentir en la playa, el faro y hasta en la panadería local. Las instalaciones del artista peruano Gihan Tubbeh y del mexicano José Luis Cuevas, así como la muestra curada de fotolibros de Marroquin, son algunas de las obras que se podrán apreciar en una recorrida por allí.

A su vez, el museo itinerante, que este año está ubicado en la plaza central, sorprende a los visitantes con el proyecto de fotografía contemporánea uruguayo llamado Desde otro lugar, 10 años de viajes, una misma deriva, curado por Diego Vidart, que incluye obras de Martín Cerchiari, Ignacio Iturrioz y Deborah Elenter, entre otros.

Alejandro Chaskielberg, festival focus, jose ignacio
Alejandro Chaskielberg.

Alejandro Chaskielberg.

Como no podía ser de otra manera y siguiendo los pasos de las ediciones anteriores, el festival contará también con el programa internacional de revisión de portafolios en Casa Neptuna-Fundación Ama Amoedo, un espacio donde curadores y artistas pueden juntarse a compartir sus proyectos.

Hasta el domingo 11 de enero, en José Ignacio. Entrada libre.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo
Teatro

Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

Por Javier Alfonso

TE PUEDE INTERESAR

Marian Rojas - Estapé

Marian Rojas-Estapé: "El cerebro necesita divagar para estar sano"

Por Magdalena Cabrera
Llega por primera vez a Uruguay una retrospectiva histórica del ítaloargentino Lucio Fontana

Llega por primera vez a Uruguay una retrospectiva histórica del ítaloargentino Lucio Fontana

Por Milene Breito Pistón
Posada el Pepe.

Nuevos emprendimientos para descubrir sabores, objetos y espacios en el Este

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

Por Santiago Perroni