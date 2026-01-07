José Ignacio vuelve a convertirse en una galería de fotografías a cielo abierto

Por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de Fotografía Focus invade el balneario con el trabajo de destacados artistas locales e internacionales

Desde el 6 de enero, el balneario José Ignacio se ha transformado en una galería a cielo abierto, donde la fotografía es la protagonista en cada rincón y ocupa tanto espacios públicos como privados. La razón es la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía Focus, que se extiende hasta el 11 de enero; una producción de Fola —espacio expositivo itinerante fundado y dirigido por el argentino Gastón Deleau y que funciona dentro de un remolque— y Arte x Arte —sala de exhibición ubicada en Buenos Aires y editorial de libros fotográficos.

Bajo el tema Terra cognita, que el curador Nicolás Janowski eligió para este año, varios artistas destacados, locales e internacionales, presentarán sus fotografías, invitando al público a descubrir la potencia de la imagen en espacios únicos e inesperados.

Leo Matiz, festival focus, jose ignacio Leo Matiz. Así es que por estos días la tradicional Galería de las Misiones acoge dos importantes exposiciones de carácter histórico, como son la del colombiano Leo Matiz, dedicada a Frida Kahlo, y otra del brasileño Gaspar Gasparian. A su vez, en la plaza central del pueblo se pueden apreciar las instalaciones urbanas de Guadalupe Miles y Luciana Demichelis (Argentina), Matilde Campodónico (Uruguay) y Andrés Marroquin (Perú).

El espacio de Las Musas también se ha adherido a la propuesta, con la presentación del trabajo del reconocido artista colombiano Oscar Muñoz, Línea del destino 2006-2025. En tanto, Portal de Luz (Pueblo Edén) se suma por primera vez a la iniciativa y exhibe el trabajo del argentino Alejandro Chaskielberg.

Gihan Tubbeh, festival focus, jose ignacio Gihan Tubbeh. El festival también se hace sentir en la playa, el faro y hasta en la panadería local. Las instalaciones del artista peruano Gihan Tubbeh y del mexicano José Luis Cuevas, así como la muestra curada de fotolibros de Marroquin, son algunas de las obras que se podrán apreciar en una recorrida por allí.