José Ignacio vuelve a convertirse en una galería de fotografías a cielo abierto

Desde el 6 de enero, el balneario José Ignacio se ha transformado en una galería a cielo abierto, donde la fotografía es la protagonista en cada rincón y ocupa tanto espacios públicos como privados. La razón es la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía Focus, que se extiende hasta el 11 de enero; una producción de Fola —espacio expositivo itinerante fundado y dirigido por el argentino Gastón Deleau y que funciona dentro de un remolque— y Arte x Arte —sala de exhibición ubicada en Buenos Aires y editorial de libros fotográficos.
Bajo el tema Terra cognita, que el curador Nicolás Janowski eligió para este año, varios artistas destacados, locales e internacionales, presentarán sus fotografías, invitando al público a descubrir la potencia de la imagen en espacios únicos e inesperados.
Así es que por estos días la tradicional Galería de las Misiones acoge dos importantes exposiciones de carácter histórico, como son la del colombiano Leo Matiz, dedicada a Frida Kahlo, y otra del brasileño Gaspar Gasparian. A su vez, en la plaza central del pueblo se pueden apreciar las instalaciones urbanas de Guadalupe Miles y Luciana Demichelis (Argentina), Matilde Campodónico (Uruguay) y Andrés Marroquin (Perú).
El espacio de Las Musas también se ha adherido a la propuesta, con la presentación del trabajo del reconocido artista colombiano Oscar Muñoz, Línea del destino 2006-2025. En tanto, Portal de Luz (Pueblo Edén) se suma por primera vez a la iniciativa y exhibe el trabajo del argentino Alejandro Chaskielberg.
El festival también se hace sentir en la playa, el faro y hasta en la panadería local. Las instalaciones del artista peruano Gihan Tubbeh y del mexicano José Luis Cuevas, así como la muestra curada de fotolibros de Marroquin, son algunas de las obras que se podrán apreciar en una recorrida por allí.
A su vez, el museo itinerante, que este año está ubicado en la plaza central, sorprende a los visitantes con el proyecto de fotografía contemporánea uruguayo llamado Desde otro lugar, 10 años de viajes, una misma deriva, curado por Diego Vidart, que incluye obras de Martín Cerchiari, Ignacio Iturrioz y Deborah Elenter, entre otros.
Como no podía ser de otra manera y siguiendo los pasos de las ediciones anteriores, el festival contará también con el programa internacional de revisión de portafolios en Casa Neptuna-Fundación Ama Amoedo, un espacio donde curadores y artistas pueden juntarse a compartir sus proyectos.
Hasta el domingo 11 de enero, en José Ignacio. Entrada libre.