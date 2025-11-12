¡Hola !

Vuelve el Festival de Fado al Teatro Solís, con la cantante portuguesa Carminho

El festival que busca promover el fado y la cultura portuguesa homenajeará también al guitarrista Carlos Paredes a 100 años de su nacimiento a través de la película Movimientos perpetuos, de Edgar Pêra (2006)

Carminho
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Festival de Fado es una oportunidad de acercarse a los más reconocidos exponentes de la música tradicional portuguesa a través de diferentes propuestas. Este año, la protagonista será Carminho, cantante de fado —hija de la también cantante Teresa Siqueira—, que además interpreta otros géneros musicales de la música popular portuguesa, la brasileña y el jazz.

La artista presentará Portuguesa, su último trabajo, y estará acompañada por André Dias en guitarra portuguesa, Flávio Cardoso en guitarra clásica y Tiago Maia en bajo, entre otros músicos.

Además del concierto, el festival que busca promover el fado y la cultura portuguesa homenajeará al guitarrista Carlos Paredes a 100 años de su nacimiento a través de la película Movimientos perpetuos, de Edgar Pêra (2006). También habrá una conferencia a cargo del músico André Dias, titulada Carlos Peres y la guitarra de Coímbra.

Miércoles 19 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Solís. Entradas de 800 a 1.600 pesos por Tickantel.

