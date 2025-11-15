¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Vuelve Rueda de Candombe: los clásicos candomberos reencontraron su lugar en Plaza España

Después de haber llevado la cultura y la música uruguaya a Cannes, Rueda de Candombe retoma su formato popular, al aire libre y sin escenario, con entrada libre

Jorge Drexler, en Rueda de Candombe.

Jorge Drexler, en Rueda de Candombe.

FOTO

Facundo Balta.

Facundo Balta.

FOTO

@ruedadecandombe
Rueda de Candombe

FOTO

Instagram: @ruedadecandombe
Búsqueda | Milene Breito Pistón
Por Milene Breito Pistón
Redactora de Galería

“Los lunes también son días“ es el estandarte con el que Rueda de Candombe se impuso en la agenda cultural uruguaya a fines del año pasado. Lo que surgió de un viaje a Río de Janeiro, creció en la vereda, y terminó siendo toda una pegada montevideana volvió este lunes 10 de noviembre a repiquetear Plaza España, invitando al mismo espíritu que la hizo nacer: música para todos, sin escenario y sin distancia.

Rueda de Candombe

Con esos aires de sobremesa, y acompañados del sonido de las lonjas, guitarras y acordeón, su música llegó para ocupar cada inicio de semana el corazón de Ciudad Vieja en verano.

En sus primeros meses, noviembre y diciembre de 2024, la Rueda explotó en la puerta del bar Santa Catalina sobre la calle Ciudadela. Pero la vereda les quedó chica, el vecindario comenzó a inquietarse y la mudanza era inevitable. Para el verano de 2025 la fiesta comenzó a hacerse en Plaza España y creció sin permisos de nadie.

Rueda de Candombe

Una rueda de samba cualquiera en el barrio de Lapa y las ganas de tocar y reunirse llevó a la banda a preguntarse: “¿y si lo hacemos allá?”. Músicos uruguayos terminaron armando este encuentro afrouruguayo que celebra el repertorio local; un ritual nuevo, pero con raíces viejas, cuya columna vertebral está formada por la musicalización de Caleb Amado, la guitarra de Alejandro Luzardo, el acordeón de Hernán Peyrou, el guitarrón de Rolo Fernández, el repique de Claudio “Pelao“ Martínez y el piano de Diego Paredes.

A partir de esa sinergia, cada lunes la Rueda propone algo distinto. Voces, compositores, referentes del candombe y artistas de todos los géneros. El año pasado ya pasaron Chabela Ramírez, Nicolás Ibarburu, Florencia Núñez, Pitufo Lombardo, Facundo Balta y hasta Jorge Drexler con el Lobo Núñez.

Rueda de Candombe lobo nuñez
Lobo N&uacute;&ntilde;ez.

Lobo Núñez.

Todo lo que pasó después, antes de marcar este regreso, fue sorprendente. La Rueda salió de Montevideo, tocó en Buenos Aires, organizó una fiesta en la Sala del Museo, y como broche de oro, representó a Uruguay en el Festival de Cannes.

Con la música y activista uruguaya Chabella Rodríguez y un número de Mariano Bermúdez, Rueda de Candombe vuelve a atacar la rutina y sugerir que hay vida más allá del fin de semana, y su dinámica sigue siendo bien simple: empieza temprano, termina temprano, es gratuita y propone un lunes distinto.

“Este lunes, otra vuelta. La Rueda vuelve a girar“, anunciaron en redes sociales antes de explotar su cuenta de Instagram con stories de lo que fue ese primer lunes.

A partir del lunes 10 de noviembre, cada lunes desde las 18 horas en Plaza España. Entrada libre.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

TE PUEDE INTERESAR

Orquesta Kumbiaracha.
Video

Kumbiaracha llega al Teatro de Verano: “Aportamos un sonido nuevo en la música tropical uruguaya”

Por Javier Alfonso
Ca7riel y Paco Amoroso interpretaron varios de sus éxitos, incluyendo El impostor, #Tetas y El día del amigo.

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2025: entre besos apasionados y regresos a las raíces

Por Redacción Galería
Casa Flor.

Uruguay suma dos hoteles con llave Michelin, ubicados a pocos minutos de Punta del Este

Por Gabriela Pallares
La cocina meximalista y dónde disfrutarla en Uruguay

La cocina 'meximalista' y dónde disfrutarla en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza