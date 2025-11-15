Vuelve Rueda de Candombe: los clásicos candomberos reencontraron su lugar en Plaza España

“Los lunes también son días“ es el estandarte con el que Rueda de Candombe se impuso en la agenda cultural uruguaya a fines del año pasado. Lo que surgió de un viaje a Río de Janeiro, creció en la vereda, y terminó siendo toda una pegada montevideana volvió este lunes 10 de noviembre a repiquetear Plaza España, invitando al mismo espíritu que la hizo nacer: música para todos, sin escenario y sin distancia.
Con esos aires de sobremesa, y acompañados del sonido de las lonjas, guitarras y acordeón, su música llegó para ocupar cada inicio de semana el corazón de Ciudad Vieja en verano.
En sus primeros meses, noviembre y diciembre de 2024, la Rueda explotó en la puerta del bar Santa Catalina sobre la calle Ciudadela. Pero la vereda les quedó chica, el vecindario comenzó a inquietarse y la mudanza era inevitable. Para el verano de 2025 la fiesta comenzó a hacerse en Plaza España y creció sin permisos de nadie.
Una rueda de samba cualquiera en el barrio de Lapa y las ganas de tocar y reunirse llevó a la banda a preguntarse: “¿y si lo hacemos allá?”. Músicos uruguayos terminaron armando este encuentro afrouruguayo que celebra el repertorio local; un ritual nuevo, pero con raíces viejas, cuya columna vertebral está formada por la musicalización de Caleb Amado, la guitarra de Alejandro Luzardo, el acordeón de Hernán Peyrou, el guitarrón de Rolo Fernández, el repique de Claudio “Pelao“ Martínez y el piano de Diego Paredes.
A partir de esa sinergia, cada lunes la Rueda propone algo distinto. Voces, compositores, referentes del candombe y artistas de todos los géneros. El año pasado ya pasaron Chabela Ramírez, Nicolás Ibarburu, Florencia Núñez, Pitufo Lombardo, Facundo Balta y hasta Jorge Drexler con el Lobo Núñez.
Todo lo que pasó después, antes de marcar este regreso, fue sorprendente. La Rueda salió de Montevideo, tocó en Buenos Aires, organizó una fiesta en la Sala del Museo, y como broche de oro, representó a Uruguay en el Festival de Cannes.
Con la música y activista uruguaya Chabella Rodríguez y un número de Mariano Bermúdez, Rueda de Candombe vuelve a atacar la rutina y sugerir que hay vida más allá del fin de semana, y su dinámica sigue siendo bien simple: empieza temprano, termina temprano, es gratuita y propone un lunes distinto.
“Este lunes, otra vuelta. La Rueda vuelve a girar“, anunciaron en redes sociales antes de explotar su cuenta de Instagram con stories de lo que fue ese primer lunes.
A partir del lunes 10 de noviembre, cada lunes desde las 18 horas en Plaza España. Entrada libre.