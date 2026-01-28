Tragedia en Colombia: quince personas murieron tras el accidente de un avión

Un avión de la compañía colombiana Satena, con más de una decena de personas a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el noreste de Colombia , informaron fuentes oficiales.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Horas después de su desaparición fue hallado accidentado en una zona montañosa.

Encrucijada histórica Estados Unidos en América Latina: entre el control total y el riesgo del abandono

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a medios locales que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.

El congresista Diógenes Quintero y su asistente se encontraban a bordo del avión, según informaron representantes de Quintero en un comunicado. En la lista de pasajeros divulgada por la aerolínea también aparece Carlos Salcedo, candidato al Congreso (por la denominada curul de paz) para las elecciones de marzo.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

El avión es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que era operado por la empresa Searca, según Satena.

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”, manifestó previamente en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La funcionaria agregó que “se activaron los protocolos correspondientes” para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

Embed - Estos son los ocupantes del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

La agencia EFE recordó que hace 50 años, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza.

Con EFE y medios colombianos

FUENTE:FRANCE24