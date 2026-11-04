Una Cumbre Iberoamericana cuesta arriba para Pedro Sánchez

El gobierno de Pedro Sánchez espera que no se repita la amarga experiencia de 2023, cuando la Cumbre Iberoamericana terminó sin acuerdos y con escasa representación.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

No será sencillo. El presidente socialista afronta un contexto político adverso dentro y fuera de España. Este miércoles, su ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión, casi una semana después de que el país sufriera su segunda tragedia ferroviaria del año. El episodio complica aún más el panorama para Sánchez, a menos de un mes de las elecciones generales.

Fuera de España, la mayoría de los mandatarios invitados son de derecha. Los presidentes de México y Brasil, los dos principales referentes de la izquierda latinoamericana, estarán ausentes. Yamandú Orsi, de Uruguay, también .

Yamandú Orsi Ausencia de Orsi en la Cumbre Iberoamericana provocó molestia en el gobierno de España

La cumbre reúne a representantes de 22 países, 19 de América Latina, además de España, Portugal y Andorra. Entre los mandatarios que tienen previsto participar figuran el chileno José Antonio Kast, el hondureño Nasry Asfura, el guatemalteco Bernardo Arévalo, la paraguaya Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz, el presidente de Costa Rica y el argentino Javier Milei.

La atención estará puesta en Milei, uno de los principales críticos de Sánchez. El mandatario argentino ha visitado varias veces España desde que llegó a la presidencia, a finales de 2023, pero nunca se ha reunido con el rey ni con el jefe del gobierno español.

Esta vez tampoco habrá encuentros bilaterales con el jefe del Estado ni con Sánchez, según fuentes del gobierno español.

La cita busca relanzar un espacio de diálogo que lleva años perdiendo peso. Pero las tensiones entre Milei y Sánchez amenazan con volver a desplazar el debate sobre los asuntos de la agenda iberoamericana.

”Dictador” y ”ladrón”

El dirigente ultraliberal estuvo hace apenas dos semanas en Madrid, donde calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, al tiempo que llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El gobierno español rechazó los “insultos y calumnias” de Milei, mientras Sánchez, quien se proclamó con orgullo un "zurdo" -palabra que usa el argentino para criticar a los militantes de izquierda- aprovechó para comparar la situación económica de Argentina y España y concluir que "las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen".

Milei, que ya en 2024 provocó una crisis diplomática con España al llamar en Madrid “corrupta” a la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias, ha aprovechado sus visitas para respaldar a la extrema derecha española y a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura de la derecha conservadora.

Las encuestas prevén para el 29 de noviembre una victoria de la derecha sobre los socialistas de Sánchez, aunque sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría el apoyo de la extrema derecha para conseguir formar gobierno.

IA y desastres naturales

En definitiva, siete presidentes latinoamericanos participarán en la cumbre en Madrid, que se abrirá con una ceremonia oficial la tarde de este miércoles 4, para luego realizar su plenario la mañana del jueves.

Otra ausencia destacada será la de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Pese a esta reducida participación al más alto nivel, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, ha augurado que esta será la cumbre de “mayor impacto” de “los últimos 20 años”, más aún viniendo de la anterior, en Ecuador, a la que solo asistieron cuatro presidentes y que no tuvo declaración final por falta de acuerdo.

En esta oportunidad, sí habrá una declaración “contundente”, en palabras de Allamand, además de acuerdos en cuestiones como inteligencia artificial y cooperación ante desastres naturales.

El primero, fomentará la cooperación en la región para desarrollar modelos de lenguaje alimentados con datos en español y no en inglés, como actualmente.

Y el segundo, creará una red para actuar con mayor eficacia y celeridad ante desastres naturales, como por ejemplo los recientes terremotos en Venezuela.

FUENTE:RFI