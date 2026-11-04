  • Cotizaciones
    miércoles 04 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Encuesta empresarial: panorama económico frenó su deterioro, pero clima de negocios sigue “regular”

    Según Exante, más de la mitad de ejecutivos relevados considera que la aprobación del proyecto de competitividad que trata el Parlamento no cambiaría la situación de sus negocios

    Gabriel Oddone.

    Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El panorama macroeconómico que dieron los cerca de 340 ejecutivos que durante octubre respondieron a la Encuesta de Expectativas Empresariales de la consultora Exante se mantuvo relativamente estable respecto a abril, interrumpiendo varias mediciones que tendían a un mayor pesimismo. En cambio, la evaluación del clima de negocios volvió a deteriorarse; en este último sondeo predominaron las valoraciones “regulares” (55%) y aumentó a 12% la proporción de quienes lo califican negativamente.

    Los resultados del relevamiento fueron difundidos este miércoles 4.

    Según Exante, el ritmo de crecimiento económico previsto para este año y el próximo se mantuvo en “niveles relativamente reducidos” (1,0% y 1,3%, respectivamente), mientras que más del 90% de los encuestados prevé que la inflación se ubique dentro del rango de tolerancia del Banco Central (3%-6%) en 2026 y 2027.

    Leé además

    Ministro Gabriel Oddone.
    Competencia

    “Puro papeleo” y “fatiga regulatoria”; quejas y propuestas al MEF como insumo para ley de competitividad

    Por Ismael Grau
    Consumidores recorriendo las góndolas de un supermercado.
    Competitividad

    Supermercados señalan inconstitucionalidad de un artículo del proyecto de ley de competitividad

    Por Redacción Búsqueda

    En cuanto al panorama de las propias empresas, predominó una visión de relativa estabilidad, si bien mejoraron las expectativas respecto a la evolución de la producción e inversión para los próximos 12 meses, con previsiones de aumento en el 44% y el 38% de los casos. Sin embargo, menos de un quinto de los empresarios espera aumentar su dotación de personal durante el próximo año, la proporción más baja desde 2020.

    En tanto, la valoración sobre la rentabilidad de las empresas desmejoró. Algo menos de la mitad de los encuestados (47%) la evaluó positivamente y un cuarto espera que mejore en 2027 (también la menor proporción desde 2020).

    La percepción sobre la competitividad empresarial mejoró: dos de cada tres consultados la evaluan favorablemente y solo un 4% la considera “mala” o “muy mala”. La presión de costos sigue siendo uno de los principales desafíos señalados por los encuestados.

    Según Exante, el vaso “medio lleno” es que el deterioro parece haberse frenado; el vaso “medio vacío” es que esta continuidad supone que Uruguay “seguiría en un escenario de bajo crecimiento económico, con desafíos de costos y rentabilidad para las empresas y con un clima de negocios que se percibe mayormente como regular”.

    Evaluación del gobierno y ley de competitividad

    El 65% de los ejecutivos desaprueba el desempeño de la actual administración y solo un 7% lo aprueba; en el anterior sondeo, efectuado en abril, esos porcentajes eran de 57% y 9%.

    Este entorno “es sustancialmente peor” que el registrado a igual altura del período en el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y se asemeja al observado en el mismo tramo del segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), contextualizó Exante.

    Al consultar por áreas de gestión, predominaron las evaluaciones regulares o negativas. Los únicos saldos netos favorables correspondieron al manejo de la inflación (67%) y del desempleo (7%).

    En materia de política económica, la consultora constató que predomina una expectativa de continuidad. El 71% de los ejecutivos prevé escasos cambios durante los próximos 12 meses y se redujo a un cuarto la proporción que anticipa un deterioro (superaba el 40% en abril).

    El sondeo tampoco identificó expectativas de efectos relevantes sobre las empresas como consecuencia del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, en trámite en el Parlamento. Algo más de la mitad (55%) considera que su aprobación no tendría “cambios relevantes” sobre las condiciones de negocio de su empresa; el resto se repartió entre pronósticos positivos (19% espera mejoras moderadas y 3% significativas) y negativos (6% empeoramiento moderado y 3% significativo), por fuera de un 14% que no emitió un juicio.

    La iniciativa, una de las más importantes en la agenda de la cartera de Economía encabezada por Gabriel Oddone, promueve medidas de desburocratización, a favor de una mayor competencia en los mercados y de la innovación.

    Selección semanal
    Desayunos Búsqueda

    Un presidente y dos exmandatarios de distintos partidos mostraron a Uruguay como una “excepción” en una región convulsionada

    Por Federico Castillo
    Desayunos Búsqueda

    Lacalle Herrera: “Jorge Díaz, nada menos, el que le quiere ganar a Lacalle Pou”

    Por Federico Castillo
    Elecciones en Brasil

    El triunfo de Lula dio pie al festejo en la izquierda, pero su gobierno enfrentará cuatro años complejos

    Por  Guillermo Draper  y Nicolás Delgado
    Desestima indemnización

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone.

    Encuesta empresarial: panorama económico frenó su deterioro, pero clima de negocios sigue “regular”

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente Yamandú Orsi.

    Ausencia de Orsi en la Cumbre Iberoamericana provocó molestia en el gobierno de España

    Por Guillermo Draper
    Simpatizantes del aspirante demócrata al Senado por Texas James Talarico celebran el martes 4 de noviembre de 2026, en el Centro Long para las Artes Escénicas en Austin (Estados Unidos).
    Video

    Vuelco político en Estados Unidos: los demócratas le arrebatan el Congreso a Trump en una contundente derrota republicana

    Por France 24
    Senador Daniel Caggiani.

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández