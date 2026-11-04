Encuesta empresarial: panorama económico frenó su deterioro, pero clima de negocios sigue “regular”

El panorama macroeconómico que dieron los cerca de 340 ejecutivos que durante octubre respondieron a la Encuesta de Expectativas Empresariales de la consultora Exante se mantuvo relativamente estable respecto a abril, interrumpiendo varias mediciones que tendían a un mayor pesimismo. En cambio, la evaluación del clima de negocios volvió a deteriorarse; en este último sondeo predominaron las valoraciones “regulares” (55%) y aumentó a 12% la proporción de quienes lo califican negativamente.

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Según Exante, el ritmo de crecimiento económico previsto para este año y el próximo se mantuvo en “niveles relativamente reducidos” (1,0% y 1,3%, respectivamente), mientras que más del 90% de los encuestados prevé que la inflación se ubique dentro del rango de tolerancia del Banco Central (3%-6%) en 2026 y 2027.

En cuanto al panorama de las propias empresas, predominó una visión de relativa estabilidad, si bien mejoraron las expectativas respecto a la evolución de la producción e inversión para los próximos 12 meses, con previsiones de aumento en el 44% y el 38% de los casos. Sin embargo, menos de un quinto de los empresarios espera aumentar su dotación de personal durante el próximo año, la proporción más baja desde 2020.

En tanto, la valoración sobre la rentabilidad de las empresas desmejoró. Algo menos de la mitad de los encuestados (47%) la evaluó positivamente y un cuarto espera que mejore en 2027 (también la menor proporción desde 2020).

La percepción sobre la competitividad empresarial mejoró: dos de cada tres consultados la evaluan favorablemente y solo un 4% la considera “mala” o “muy mala”. La presión de costos sigue siendo uno de los principales desafíos señalados por los encuestados.

Según Exante, el vaso “medio lleno” es que el deterioro parece haberse frenado; el vaso “medio vacío” es que esta continuidad supone que Uruguay “seguiría en un escenario de bajo crecimiento económico, con desafíos de costos y rentabilidad para las empresas y con un clima de negocios que se percibe mayormente como regular”.

Evaluación del gobierno y ley de competitividad

El 65% de los ejecutivos desaprueba el desempeño de la actual administración y solo un 7% lo aprueba; en el anterior sondeo, efectuado en abril, esos porcentajes eran de 57% y 9%.

Este entorno “es sustancialmente peor” que el registrado a igual altura del período en el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y se asemeja al observado en el mismo tramo del segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), contextualizó Exante.

Al consultar por áreas de gestión, predominaron las evaluaciones regulares o negativas. Los únicos saldos netos favorables correspondieron al manejo de la inflación (67%) y del desempleo (7%).

En materia de política económica, la consultora constató que predomina una expectativa de continuidad. El 71% de los ejecutivos prevé escasos cambios durante los próximos 12 meses y se redujo a un cuarto la proporción que anticipa un deterioro (superaba el 40% en abril).

El sondeo tampoco identificó expectativas de efectos relevantes sobre las empresas como consecuencia del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, en trámite en el Parlamento. Algo más de la mitad (55%) considera que su aprobación no tendría “cambios relevantes” sobre las condiciones de negocio de su empresa; el resto se repartió entre pronósticos positivos (19% espera mejoras moderadas y 3% significativas) y negativos (6% empeoramiento moderado y 3% significativo), por fuera de un 14% que no emitió un juicio.

La iniciativa, una de las más importantes en la agenda de la cartera de Economía encabezada por Gabriel Oddone, promueve medidas de desburocratización, a favor de una mayor competencia en los mercados y de la innovación.