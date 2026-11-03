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    Lobraus notificó al gobierno su intención de llevar a un arbitraje su reclamo contra Uruguay

    La empresa logística, cuyo contrato en el Puerto de Montevideo fue rescindido este año, aspira a negociar con las autoridades uruguayas con miras a alcanzar una “solución amistosa”; pretende, en principio, US$ 100 millones

    Vista interior del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo cuando estaba operativo.

    Vista interior del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo cuando estaba operativo.

    FOTO

    Captura de pantalla de página web de Lobraus
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    Con una carta de más de 15 páginas, Lobraus Puerto Libre avisó este martes 3 al Poder Ejecutivo su intención de llevar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) su reclamo, ante lo que entiende son perjuicios sufridos cuando la empresa prestaba servicios logísticos en el Puerto de Montevideo.

    Fuentes de Lobraus dijeron a Búsqueda que el reclamo es por US$ 100 millones, en principio, aunque no es un monto definitivo ni vinculante.

    Agregaron que el bufete Pinsent Masons, con sede en Londres, dirigió la misiva a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a la directora de Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, Dianela Pi, y a la titular de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía, Isabella Antonaccio.

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    Lobraus es una firma de capitales estadounidenses y brasileños fundada en 1989 en Los Ángeles.

    “Decisiones arbitrarias”

    El socio de Pinsent Masons Cem Kalelioglu declaró en un artículo publicado ayer, lunes 2, en Global Arbitration Review que los derechos de Lobraus “se han visto gravemente menoscabados por un patrón sostenido de decisiones arbitrarias, discriminatorias, incoherentes y poco transparentes por parte de las autoridades uruguayas a lo largo de varios años, que culminó en la cancelación unilateral sin precedentes de su concesión portuaria de 30 años sin compensación alguna”.

    Añadió que la firma invirtió “capital y recursos en Uruguay confiando en los compromisos asumidos por el Estado. Procuramos tomar todas las medidas necesarias para reivindicar los derechos de nuestros clientes y asegurar una indemnización completa por las pérdidas que han sufrido”.

    A fines de julio quedó firme la rescisión de la concesión a Lobraus, un proceso iniciado por resolución de la ANP de enero, tras “graves incumplimientos constatados” y el “vencimiento en exceso” de los plazos otorgados a la empresa para el pago de sus deudas por canon y multas —que superaban los US$ 500.000— y por la falta de las inversiones comprometidas en el contrato de concesión. Se trató de la primera rescisión unilateral a un concesionario realizada por la ANP.

    El contrato de concesión de Lobraus tenía una vigencia prevista hasta 2046. Después de la rescisión, la empresa inició un proceso de cierre del negocio.

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