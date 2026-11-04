Ausencia de Orsi en la Cumbre Iberoamericana provocó molestia en el gobierno de España

En Presidencia argumentaron que la reunión de jefes de Estado en Madrid se celebra demasiado cerca de la llegada del papa León XIV a Uruguay, por lo que el mandatario debió optar

La organización de la XXX Cumbre Iberoamericana, que comenzará este miércoles 4, era uno de los hitos más relevantes del año en términos diplomáticos para el gobierno de España. Por eso, la decisión del presidente Yamandú Orsi de no asistir al evento provocó malestar en la administración de Pedro Sánchez, dijeron a Búsqueda varias fuentes del gobierno.

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La ausencia de Orsi se sumará a la de Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), los tres jefes de Estado de izquierda de la región. En cambio, la organización prevé la presencia de gobernantes del signo político opuesto, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Keiko Fujimori (Perú).

En agosto, el canciller Mario Lubetkin dijo a Telenoche que Orsi había sido invitado a la cumbre por el rey Felipe VI y manejó que era posible que asistiera, aunque no dio por confirmada su participación. Más allá de la invitación formal, España desplegó un esfuerzo diplomático para que Uruguay estuviera representado por el presidente, explicaron los informantes.

España transmitió de manera informal su malestar por la decisión de Orsi de no asistir, pese a los argumentos esgrimidos, según las fuentes del gobierno.

A España se le explicó que la resolución respondió a que la reunión de jefes de Estado ocurrirá el jueves 5 y el papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6, un cronograma demasiado ajustado para el viaje de Orsi. Presidencia analizó posibles itinerarios de vuelos, pero en todos quedaba “muy poco margen para poder salvar cualquier imprevisto”, como puede ser la suspensión de un vuelo, dijo una fuente de Torre Ejecutiva.