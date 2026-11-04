Ausencia de Orsi en la Cumbre Iberoamericana provocó molestia en el gobierno de España

La organización de la XXX Cumbre Iberoamericana, que comenzará este miércoles 4, era uno de los hitos más relevantes del año en términos diplomáticos para el gobierno de España. Por eso, la decisión del presidente Yamandú Orsi de no asistir al evento provocó malestar en la administración de Pedro Sánchez, dijeron a Búsqueda varias fuentes del gobierno.
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La ausencia de Orsi se sumará a la de Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), los tres jefes de Estado de izquierda de la región. En cambio, la organización prevé la presencia de gobernantes del signo político opuesto, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Keiko Fujimori (Perú).
En agosto, el canciller Mario Lubetkin dijo a Telenoche que Orsi había sido invitado a la cumbre por el rey Felipe VI y manejó que era posible que asistiera, aunque no dio por confirmada su participación. Más allá de la invitación formal, España desplegó un esfuerzo diplomático para que Uruguay estuviera representado por el presidente, explicaron los informantes.
España transmitió de manera informal su malestar por la decisión de Orsi de no asistir, pese a los argumentos esgrimidos, según las fuentes del gobierno.
A España se le explicó que la resolución respondió a que la reunión de jefes de Estado ocurrirá el jueves 5 y el papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6, un cronograma demasiado ajustado para el viaje de Orsi. Presidencia analizó posibles itinerarios de vuelos, pero en todos quedaba “muy poco margen para poder salvar cualquier imprevisto”, como puede ser la suspensión de un vuelo, dijo una fuente de Torre Ejecutiva.
Orsi quería estar sí o sí en Uruguay para recibir al papa y “no se quiso correr ningún riesgo”, añadió el informante.
Uruguay estará representado finalmente por el canciller Mario Lubetkin y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, además de personal diplomático encargado de coordinar las posiciones del país en las mesas de discusión.
Un artículo de El País de Madrid publicado el martes 3 informa que España había hecho esfuerzos diplomáticos importantes para que Lula y Sheinbaum asistieran a la cumbre, cuyo lema es “Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Además, advierte que preocupa qué conducta pueda llevar adelante Milei, quien ha insultado en público a Sánchez, y sostiene que la división en Iberoamérica podía complicar el consenso necesario para aprobar una declaración final.