Una historia de campaña

En un pueblito del Far West, vivían dos viejitos que se llevaban muy mal, cascarrabias y rencorosos, eran parte de la comidilla de las reuniones del vecindario. Un día, el burro de uno cruzó la cerca y se comió las plantas de zanahoria del vecino. Furioso, el vecino lo arrió adentro del establo y lo dejó encerrado; hasta que le pagaran las zanahorias, se quedaría con el burro. No quedó así, el dueño se fue a la comisaría, lo denunció por robo, y el comisario lo mandó preso al vecino.

Cuando al otro día fueron ante el juez, ya era un caso grave. Todo el pueblo estaba en el juzgado cuando nombraron un jurado, y pasaron los testigos, el comisario, el dueño, el descargo del ladrón.

Al terminar la tarde, el juez los instruyó, y los jurados pasaron a su sala cerrada. A la media hora, salieron todos y se sentaron en su fila.

—Sí, su señoría, por unanimidad —contestó el presidente.

Con el ademán del juez, se paró y leyó con voz fuerte

-—Se declara al acusado inocente, siempre que devuelva el burro.

Pum, pum, pum; golpeó el juez con su mazo.

—Se suspende la sesión.

Invitando a retirarse al jurado, el juez les explicó después que ese fallo era inaceptable. “Si es inocente, es inocente. Pero si robó el burro, es culpable, ¿entienden?”. Los jurados se retiraron, y esta vez fue más de una hora de discusiones, no era fácil convencerlos. Pero al fin salió humo blanco, avisaron al juez y se retomó el juicio.

—Señor presidente, ¿se llegó a un acuerdo?

—Sí, señor juez.

Parándose de nuevo, leyó con voz firme:

—Tomando en cuenta todo lo presentado, y las recomendaciones del juez, este honorable jurado sentencia: el señor vecino es inocente y puede quedarse con el burro.

Cuando la honorable Junta de Transparencia y Ética Pública estudia el caso del presidente de ASSE, que recibe dinero de las mismas entidades privadas que, por ley tiene que controlar, no considera haya falta de ética. Cuando le preguntaron, el doctor ya les dijo que, con tanta protesta, va a renunciar a esos cargos.

Como va a devolver el burro, ya está. Como ya devolvió el burro, es inocente.

Ahora me dan peor espina los políticos que pusimos en la Jutep que el presidente de ASSE.

Ing. José M. Zorrilla