Botánica emocional: ‘Las plantas’, una actuación reveladora de Romina Menciones

El unipersonal del argentino Pablo Messiez, dirigido por Pablo Pabloski, y en cartel en La Incorrecta, retrata a una mujer que atraviesa una crisis afectiva con el mundo vegetal como terapia

Estamos en La Incorrecta, la sala situada en Gonzalo Ramírez y Lorenzo Carnelli, un espacio íntimo que tiene dos grandes virtudes: una es la gran cercanía entre el público y la escena, ideal para un monólogo confesional como este; la otra es ser de las pocas salas que cuentan con un bar cafetería con una cálida antesala que invita a llegar media hora antes y tomar algo rico antes de ver la obra.

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El escenario está repleto de plantas, de todo tipo y tamaño. El verde natural es el color predominante. Una mujer joven emerge del sillón, donde estaba oculta por frazadas, y comienza la obra. Se llama Alicia y atraviesa un período de profunda introspección, en el que su principal ocupación hogareña es el cuidado de las plantas. Las riega, las limpia, les habla, las acaricia, las mima. Convive con ellas. Evidentemente, está atravesando un duelo amoroso y hace lo que puede con su vida. Y lo que puede es pensar, recordar, llorar, rumiar esos pensamientos… y regar las plantas.

Romina Menciones en Las plantas. Alejandro Persichetti Las plantas (o las razones por las que me voy a levantar mañana), por su nombre completo, es una obra del argentino Pablo Messiez, dramaturgo y director radicado en Madrid, donde viene dando pasos consagratorios. El uruguayo Pablo Pabloski Pedrazzi es el responsable de este unipersonal protagonizado por Romina Menciones, una actriz que se transforma con este trabajo en revelación de la temporada.

Se trata de un relato íntimo y crudo, sin concesiones, sobre la soledad, de gran potencia sensorial y emotiva. Munido de un texto que va y viene entre el grotesco y el virtuosismo poético, se sumerge en las aguas turbias de la decepción afectiva y la consecuente depresión que la sobreviene.