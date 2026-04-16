Casal Català cumple 100 años en Montevideo

En catalán la palabra casal significa “casa grande”. Ese significado cálido y de puertas abiertas tuvo desde que nació en 1926 Casal Català en Montevideo: un hogar para recibir a los inmigrantes catalanes que desde 1800 fueron llegando en diferentes oleadas a las costas del Río de la Plata. Con otros casales en el mundo, fueron construyendo una xarxa (red) con el objetivo de mantener viva la identidad catalana.

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“En una primera instancia, era un lugar de encuentro donde estaban los compatriotas que hablaban una misma lengua. La lengua es una marca identitaria sumamente importante, sobre todo para el catalán, que estuvo reprimido durante el franquismo. Entonces, la casa era un lugar de acogida, jugaban al dominó o leían el diario que llegaba con dos o tres semanas de atraso, pero no importaba, era el único vínculo más directo con Cataluña”, cuenta Nuria Amorós, vicepresidenta de la institución.

La primera Casal Català estuvo en Cuareim 1476 en un local de alquiler. En 1970, la institución pudo comprar la casa de la calle Francisco Araúcho 1186, donde se mantiene hasta hoy y ha tenido varias remodelaciones. El 6 de marzo se cumplieron los 100 años de la firma del estatuto, que coincidió con un taller de directivos de los casales catalanes del Cono Sur y con la presencia de autoridades del gobierno catalán. Entonces, ese día hicieron un brindis y un acto institucional. En esa misma jornada, la Intendencia de Montevideo distinguió a la institución con una placa por su centenario.

Pero las celebraciones continuarán en forma menos protocolar. Habrá charlas, talleres, presentación de un libro y las fiestas tradicionales en la plaza Varela, Sant Jordi y San Juan, tendrán actividades especiales. Mañana, viernes 17, a las 19.30 horas, en la Casal Català se presentará el libro Del Mediterráneo catalán al Río de la Plata uruguayo. Historias de la migración catalana a Uruguay, de Joan Gratacós Guillén (Banyoles, 1962), filólogo catalán que vive en Uruguay. Para este trabajo, entrevistó a inmigrantes que dejaron Cataluña para radicarse en territorio uruguayo o a sus descendientes. Además de las historias de vida, los testimonios dan cuenta de los motivos de la migración y el proceso de adaptación a otra sociedad.

Hija y nieta de catalanes, en la historia familiar de Amorós se encierra parte de esa historia de inmigrantes que llegaban al puerto de Montevideo o al de Buenos Aires, y esos puertos marcaban su destino. Los padres de Amorós se conocieron en el Centre Català de Rosario, Argentina, cuando tenían 15 años. Ella nacería en esa ciudad donde también se unió al Casal. Y en el ir y venir de intercambios con Montevideo, conoció a un uruguayo y se casaron. Desde hace 36 años, pertenece al Casal Català: fue secretaria de la Directiva, presidenta y ahora vicepresidenta. “Siempre me gusta decir que somos un equipo de trabajo, que en su mayoría somos mujeres. Los puestos a veces son los que nos tocan desempeñar, pero realmente trabajamos en equipo porque, si no, sería imposible. Todas tenemos otros trabajos y actividades”. Ella es pastelera y tiene un emprendimiento desde hace 20 años que ahora también integra su hija.

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La impronta catalana

En la nomenclatura de Buenos Aires y de Montevideo quedó la impronta de la migración catalana, que fue formando una comunidad cada vez más grande, que tuvo figuras destacadas por su labor cultural e intelectual: la actriz y directora teatral Margarita Xirgu o la maestra Enriqueta Compte y Riqué, fundadora del primer jardín de infantes en Montevideo, son algunos ejemplos. Y la familia Batlle desciende de la pareja de Josep Batlle i Carreó y Gertrudis Grau i Font, provenientes de Sitges, Cataluña, en 1800.

Montevideo, además, tiene el primer monumento a Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, exiliado en Francia durante la II Guerra Mundial y fusilado por la Gestapo cuando entró a Barcelona. “Los catalanes del Casal en aquel momento hicieron gestiones para hacer un reconocimiento, y Uruguay, en un acto de progresismo, en 1944 le hizo un monumento que está ubicado en Luis Batlle Berres y Presidente Oribe”, dice Amorós.

N. Amoros Nuria Amorós. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Difundir la cultura catalana y, sobre todo, mantener su lengua, es uno de los objetivos del centro. “Hemos tenido clases de catalán, y, aunque en este momento estamos sin docente, las continuaremos. En Cataluña, el año pasado se firmó un pacto nacional por la lengua, con el objetivo de mantener e intensificar el uso del catalán, por el temor a la pérdida debido a la fuerte inmigración que están recibiendo. Cuando los inmigrantes llegaban acá, en sus casas mantenían la lengua. Yo aprendí catalán antes que castellano. Mis padres entre ellos hablaban catalán, con mis abuelos hablaban catalán y yo con mis padres no podía hablar castellano. Se comía en catalán, se hablaba en catalán, se vivía en catalán”.

Amorós explica que ahora los jóvenes de matrimonios de nacionalidad mixta han perdido la fluidez en el uso de la lengua porque en su casa ya no lo hablan, aunque lo entienden. “A veces me reprochan por qué no les hablé en catalán a mis hijos. Ellos lo entienden y podrían hablarlo, pero no tienen un uso diario, y un poco se pierde”.

Fiestas en la plaza Varela

Casal Català ofrece variadas actividades para difundir su cultura. Hay clases de teatro en las que trabajan obras de autores catalanes. Habitualmente enseñan bailes típicos como la colla bastonera (baile con bastones) y durante muchos años tuvieron un grupo de danza esbart de dansaires. También hay un grupo de encajeras que hacen encajes a bolillo y un taller de cocina catalana.

Los montevideanos identifican sobre todo las fiestas en la plaza Varela como las grandes expresiones de la comunidad catalana. Y para Casal Català es la plaza del barrio. Sant Jordi es el 23 de abril, Día Internacional del Libro y, en Cataluña, también el Día de los Enamorados. Por eso las mujeres les regalan libros a los hombres y los hombres rosas rojas a las mujeres.

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En la plaza Varela, se instalan editoriales y librerías, hay presentaciones de libros, música para niños, un área gastronómica y muchas rosas. El librero Leo Silveira de Pocitos Libros es uno de los organizadores junto con Casal Català de esta fiesta, que recibe el apoyo del Municipio CH. Este año, con motivo del centenario, habrá más participación de librerías y editoriales. Cuando Sant Jordi cae entre semana, la fiesta se hace el sábado inmediato. Por eso este año, será el sábado 25.

La otra festividad es el 23 de junio, la Noche de San Juan, la noche de las grandes fogatas. En Cataluña hace calor, las noches son más largas y la fiesta dura tanto como la noche en la playa, junto al fuego con mucha música. En Montevideo hace frío y la fogata no viene mal.

El dibujante Nicolás Peruzzo, cuya madre es catalana, y el diseñador Alejandro Rodríguez Juele estuvieron a cargo de libros de cómics que difunden la cultura de Cataluña y explican el significado de sus fiestas.

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El año Gaudí

Este 2026 también se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926), el máximo representante del modernismo catalán. En Casal Català incorporarán también a su centenario el del gran arquitecto. Han hecho talleres de trencadís, una técnica usada por Gaudí: el azulejo se rompe y se van combinando sus texturas y colores, como aparece en el Palau Güell o en el techo de la Casa Batlló.

Ahora también quieren enseñar esa técnica en la escuela 150 de Paso de la Arena, que Casal Català apadrina desde 1991. La escuela se llama Cataluña por la tarde, Margarita Xirgu por la mañana. “Hemos colaborado de diferentes maneras. Hasta el año pasado tuvimos clase de cultura catalana y de introducción a la lengua en estudiantes de 6º de escuela. Y todos los años hacemos una paella a beneficio de esa escuela”, recuerda Amorós.

En la gran sala de planta baja hay una línea de tiempo que cuenta la historia de Casal Català, hay fotos de sus presidentes y una camiseta del Barça firmada por Luis Suárez cuando estuvo en ese club. Y hay una comunidad que quiere mantener la llama que se encendió hace 100 años con un grupo de inmigrantes.