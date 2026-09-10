Con ‘Nido de espinas’, Buitres revalida su condición de fiel de la balanza del rock uruguayo

Este amor es un nudo apretado / Serendipia del beso encontrado / Viento helado, anillo de fuego / Se termina y empieza de nuevo / Penas que el río / Se va llevando / Dulce destino / El amor te está esperando

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La canción se llama Ahora tú y no solo es la que abre Nido de espinas , el nuevo disco de Buitres. Es la que da el tono conceptual, la que marca el pulso en el plano sonoro y lírico, con la redención y la resiliencia afectiva como centro de gravedad de estas notables ocho canciones.

Seis años después de Mecánica popular, la banda que campea en la música uruguaya desde hace 37 años, y una de las pocas bandas de rock uruguayas con mayor arraigo en todo el territorio nacional, ha regresado de la mejor manera: con un gran disco.

Antes de poner la lupa sobre las canciones, el álbum número 14 de la histórica banda de Gabriel Peluffo, Gustavo Parodi y Pepe Rambao marca algunos hitos a señalar. Así como Rantifusa en 1998 fue editado en forma independiente, ahora la banda toma todas las decisiones y controla toda la cadena de producción y distribución del disco, a través de su sello propio, Maraviya Records, titulado en honor a su tercera placa, la que los consagró a escala nacional, allá por 1993.

La novedad más llamativa es el formato que el grupo eligió para este estreno, a contracorriente del mercado, y que puede definirse como “único” en estos tiempos, al menos en el plano local: desde el 15 de agosto, el disco se presenta todos los fines de semana en el Planetario de Montevideo, en “sesiones inmersivas”, tal como las han bautizado. Unas 150 personas agotan función tras función (de viernes a domingos a las 18), por lo que la temporada fue extendida al mes de octubre.

El álbum fue publicado en tres formatos físicos: vinilo, CD y casete. De esta manera, aunque suene extraño, la banda se suma a la tendencia incipiente pero creciente en todo el mundo de regresar a los viejos formatos en desuso como el CD y casi extinguidos como el casete, con el objetivo de reeditar “la experiencia” de la escucha del disco-objeto. Con el retorno a gran escala del vinilo, esta forma de consumir música volvió a ser practicada por millones de personas en todo el mundo. Entonces, en el hall del Planetario luego de cada función se forma una fila de personas que compran los vinilos de Nido de espinas a $ 1.600 y los CD y casetes a $ 800, junto a remeras y otras piezas de merchandising.

Edición en CD de Nido de espinas. Difusión

Un detalle nada menor: Peluffo está presente en todas las funciones y al final pasa un largo rato estampando autógrafos en los objetos recién comprados y conversando con su público. Todo remite a los viejos tiempos, cuando los discos se publicaban únicamente en vinilos y casetes. De todos modos, la venta también está habilitada en la web buitres.uy.

Por ahora, Nido de espinas no está en Spotify, Apple Music ni YouTube Music, las tres principales plataformas de streaming musical. El disco se puede escuchar y descargar en dos formatos digitales: en Bandcamp (en MP3, WAV, Flac y otros formatos de audio digital) previo pago de US$ 9 ($ 360). Se trata de una plataforma muy especial que, si bien tiene alcance global, permite un esquema comercial muy diferente al de Spotify, que resulta muy beneficioso para los artistas porque reciben el 100% de la recaudación.

La estrategia de la banda, de acuerdo a lo declarado por Peluffo en varias entrevistas, es favorecer que el público “escuche el disco entero, en el formato que desee, pero que pueda permitirse conocer las canciones en profundidad”. El cantante ha dicho que, con el esquema actual de promoción y difusión de la música, sienten que “la energía del estreno se diluye rápidamente, se licúa en pocas semanas” y que “hoy los discos parece que desaparecen”. En su visión, hay muchos clics, pero ya nadie escucha los discos de verdad, desde la primera a la última canción. “Queremos recuperar eso”.

A 150 espectadores por función, y con más de 30 funciones programadas, la banda ya se aseguró al menos la escucha completa de más de 5.000 personas, una cifra nada despreciable en el mercado uruguayo. En el viejo esquema discografíco previo al streaming, superado por la “cantidad de reproducciones” del mundo online, esto ya sería un doble disco de oro, o un disco de platino. La publicación en las grandes plataformas quedará para el final, después de que finalice la temporada en el Planetario, aunque sin fecha anunciada. Claramente, no tienen apuro.

Pantalla-bóveda

En las sesiones del Planetario, el disco, que dura unos 30 minutos, es reproducido en un sistema de sonido de cinco puntos, en óptimas condiciones sonoras, y cada tema cuenta con un videoclip original, por lo que técnicamente lo que vemos es un audiovisual hecho y derecho, pero diseñado específicamente para la bóveda por Enano Maldito, alias artístico del realizador Pablo Marcovecchio. Se trata de los mismos creadores de Darnauchans / Bajo la noche, una producción animada basada en el universo musical de Eduardo Darnauchans que se estrenó durante el primer semestre del año en la misma sala abovedada.

El lenguaje visual de estas ocho piezas que ilustran las nuevas canciones de Buitres es bien diferente ya que, aunque hay algunas animaciones, son, en mayor parte, tomas reales; algunas son clásicas escenas con los músicos tocando en un estudio, y otras en escenarios naturales como el arroyo Pando, desde El Pinar hasta el viejo puente ferroviario de Empalme Olmos, donde se gestó la prehistoria musical de estos músicos, cuando formaron Los Estómagos, en los tempranos 80.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PianoPiano (@pianopiano_uy)

La última reforma transformó al Planetario en una sala digital para 155 espectadores equipada con un sistema de ocho proyectores que crean imágenes convergentes en la semiesfera, convertida en la mayor pantalla del país. Como en el icónico cuento de Cortázar, el público es invitado a pasar la noche boca arriba (más allá de que sea o no de noche, la oscuridad de la sala remite a la nocturnidad).

Las imágenes, en formato 360, sacan el máximo provecho del plano abovedado, plantean nuevas reglas para el visionado y proponen múltiples formas de mirar, desafiando al espectador a girar su cabeza y su mirada todo el tiempo. Las nociones de adelante, atrás, derecha e izquierda son relativas. Lo que está al frente avanza y pasa a estar atrás. Y viceversa. Vemos el rostro de Peluffo y Parodi hasta que nos pasan por arriba y pasamos a verlos de espaldas. Todo tan disfrutable como desafiante.

Lado A y Lado B

Nido de espinas es un disco breve en su minutaje (ocho canciones en 28 minutos) pero convincente por su calidad. Da la sensación de que el listón estuvo alto: solo quedaron las que están muy bien. Son solo ocho, pero las ocho son buenas canciones.

Coproducido por el argentino Alejandro Vázquez y el líder de La Vela Puerca, Sebastián Teysera, cuenta con un sonido contundente, que sigue la línea tímbrica tradicional de la banda, sostenida principalmente en la guitarra afilada de Parodi y el carisma vocal de Peluffo, quien a sus 60 años conserva intacta su garra vocal, su fraseo siempre sugestivo y su amplitud emocional en su expresión.

Edición en casete de Nido de espinas. Difusión

En Tú ahora, la que abre el disco, recuerda con vehemencia al Peluffo de 19 años que cantó con rabia Gritar y Torturador en Tango que me hiciste mal, en 1985. La aceptación del quiebre del amor adulto y la convicción para encarar la vida después de estos reveses es el tema que atraviesa todo el disco.

La imagen es un rock machacante ideal para enfrentar con ánimo un día gris en el que igual hay que salir a caminar. De aquel rosal / Solo las espinas / Puedo recordar. Versos ensangrentados es un rock enérgico, expansivo y hasta festivo, esa celebración de la amistad que Buitres siempre levanta como una bandera.

La que le sigue, Te recordaré, con energía evocativa y melancólica, es una oda al amor perdido, pero una defensa acérrima del recuerdo, una batalla contra el olvido. Hasta el fin de los días, te recordaré / En los dientes afilados del invierno.

La blusera y oscura Los conjuros y la ibérica y extraña Gata de Gorgos —pueblo cercano a Valencia, España, que inspiró la canción— están entre lo mejor del disco. Una baja las revoluciones a nivel rítmico, pero mantiene la intensidad emotiva a pleno y la otra es un tour de force de aires flamencos sobre un cortejo animal y atemporal, con una coda final que nos lleva a las calles serpenteantes donde un beso puede terminar con sangre derramada.

Con Nido de espinas, Buitres revalida su condición de fiel de la balanza del rock uruguayo.