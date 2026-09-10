El epicentro de la cultura alternativa: La Cretina celebra la segunda edición del Festival Cretino

Durante 18 días La Cretina será uno de los principales escenarios en la ciudad. Desde el jueves 10 hasta el domingo 27, el centro cultural, fundado en 2019 y situado en Soriano 1236 y Carlos Quijano, celebrará la segunda edición del Festival Cretino.

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Este encuentro de la cultura alternativa contará con más de 30 artistas de Uruguay y Argentina y reunirá teatro, música en vivo, fotografía, dibujo, sesiones de DJ, pista de baile, proyecciones e intervenciones performáticas, todo con la oferta gastronómica del local como común denominador.

Entre las principales atracciones de la grilla se encuentran los argentinos Rafael Spregelburd, Gustavo Garzón, Santiago Moraes y Miss Bolivia, y los uruguayos Leo Maslíah, Franny Glass , Pedro Dalton , La Tabaré, Paul Higgs , Kira 1312 y Rodra.

La Cretina se presenta en su denominación como “Casa de arte y aparte” y cuenta con tres espacios de actividad: la sala principal, el hall, que también oficia como sala de exposiciones, y el gran patio trasero, que alberga los múltiples ciclos de conciertos que allí tienen lugar en verano, otoño y primavera.

La dirección y curaduría corresponden a los actores y directores teatrales Federico Guerra y Fernando Amaral, dueños fundadores del local, que este año cumple ocho años, quienes también participan como artistas. “El festival propone un recorrido heterogéneo que refleja el espíritu de La Cretina y su apuesta por el cruce entre distintas disciplinas artísticas”, sostienen los directores y curadores del encuentro, quienes también participan como artistas en distintos espectáculos. El equipo de producción y curaduría se completa con el músico uruguayo Flavio Galmarini y el actor y comunicador Federico Lindner.

“Más que una sucesión de espectáculos a lo largo de más de dos semanas, el festival propone una experiencia de encuentro entre artistas y público, en un formato cercano e íntimo que caracteriza al espacio desde sus comienzos”, afirman sus creadores, que invitan “a descubrir nuevos lenguajes y recorrer un universo creativo en el que la música, el teatro y las artes visuales dialogan de manera permanente”.

Música y teatro. La apertura, el jueves 10, y la jornada siguiente, el viernes 11, será con el cantautor pop uruguayo Paul Higgs, radicado en Argentina, quien presentará su nuevo disco La perla perdida. El viernes 11, a primera hora, Pedro Dalton estará presente para inaugurar la exposición en el hall principal, que estará abierta durante todo el festival, y que reúne algunos de sus trabajos más relevantes, en varios formatos.

La grilla musical del festival incluye al argentino Santiago Moraes junto al uruguayo Patuco López (sábado 12), la banda de fusión tropical Mestizo (domingo 13), el rapero y hiphopero Arquero (miércoles 16), la banda argentina Miss Bolivia (viernes 18), la rapera uruguaya Kira 1312 (sábado 19), Franny Glass (domingo 20), La Tabaré (miércoles 23), Leo Maslíah (domingo 27) y la joven y prometedora cantautora uruguaya Rodra (jueves 24).

En la programación teatral figuran varias obras uruguayas producidas y estrenadas por La Cretina, como la tragicomedia Eventos adversos (lunes 14), con texto y dirección de Lucía García, la comedia Las cosas que mueren (jueves 17), de Federico Guerra, y el espectáculo de humor performático Cretinos, que dio nombre a la sala y que tendrá una función especial el martes 15. El lunes 21 estará la obra Baile de huesos, de Elena Belmonte y dirigida por Franco Balestrino, con Amaral como protagonista.

El actor, director y dramaturgo argentino Rafael Spregelburd, uno de los principales referentes del teatro argentino del siglo XXI, presentará su unipersonal Diego Armando Prometeo el martes 22. La obra, estrenada en julio en Buenos Aires, cruza el mito griego de Prometeo, el titán que le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a la humanidad, con la vida de Diego Armando Maradona y la realidad social del conurbano porteño. Se trata, según su autor, de “una ópera hablada, una payada oficial en tono gauchesco y ficcional, que cruza carnaval, cultura, sueño y eternidad (…). Un poema dramático sobre Diego, la Cultura y las grietas por donde se resquebrajan los potreros y los barrios, explorando los frágiles recursos de la creación y la identidad popular”. Junto al actor, está en escena el músico Nicolás Varchausky, a cargo de la banda sonora en vivo de gran parte de la obra de Spregelburd.

El jueves 24 y viernes 25 llegará de Argentina la obra Conurbano cotidiano, escrita y dirigida por Santiago Gobernori, así presentada: “Es una historia simple de dos amigas que viven en la ciudad de Luján. Una de ellas recibe a un nuevo compañero de casa, un periodista que, cansado de la vorágine de la ciudad, acepta un trabajo allí para intentar construir una vida más tranquila. Una obra que encuentra poesía en la vida cotidiana y se pregunta por qué una historia cercana no puede conmovernos tanto como los grandes relatos clásicos. Porque también hay belleza, humor y humanidad en las pequeñas historias de quienes habitamos las ciudades”. El elenco está integrado por Victoria Baldomir, Nicolás Gimenez y Sabrina Zelaschi.

El cierre del festival será el sábado 26 y el domingo 27 con Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, obra del actor y dramaturgo argentino Gustavo Garzón, dirigida por Julia Morgado y coprotagonizada por Victoria Baldomir. La pieza cuenta la historia de un jubilado de 70 años llamado Joaquín, que atraviesa una profunda crisis: “Le sobra tiempo, le falta inspiración y no logra escribir. Entre sesiones de terapia y textos que nunca terminan de completarse, su rutina parece cerrarse sobre sí misma. Una obra que explora con humor y sensibilidad la soledad, el paso del tiempo y la necesidad de encontrar nuevas formas de seguir creando y conectándose con los demás”.

Las entradas, de $ 500 a $ 800, se venden en RedTickets. Las funciones comienzan a las 19.30 y a las 21 horas. Luego, todas las noches hay aftershows, con los DJ Flavito, Mandinga, Robi, Martín Buscaglia, Neonioera, Hosefina y Na7a. En los after también estarán Santa Lucía Electropical Club, Gipsy Blinders, Yic & Zelmi, Ninio Chill & Niño Funky.