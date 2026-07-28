La sequía de 2025-2026 dejó pérdidas de hasta US$ 550 por hectárea en soja

La sequía que golpeó la zafra de soja 2025-2026 dejó “pérdidas de hasta US$ 550 por hectárea en las zonas más castigadas”, mientras que en las áreas con “mejores” lluvias “el margen apenas llegó a US$ 16”. Así lo señaló el ingeniero agrónomo y director de la consultora Cuatro Hojas, Emiliano Uribe, en el programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental Agropecuaria.

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Sostuvo que el impacto de la seca fue muy dispar según la zona. “Fue una zafra rara, porque en realidad fue por zonas. Pudimos identificar tres escenarios”, dijo. En las áreas con lluvias adecuadas los rendimientos rondaron entre 2.200 y 2.300 kilos por hectárea, mientras que en las zonas más afectadas apenas se cosecharon 600 kilos.

Uribe remarcó que la variabilidad se dio en distancias muy cortas dentro de un mismo campo. “El margen por hectárea fue muy variable. Muchas veces estamos hablando de cinco o 10 kilómetros de diferencia”, indicó.

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En el escenario más favorable, con 2.200 kilos por hectárea, el margen fue “positivo”, mostrando una ganancia de US$ 16 por hectárea. Sin embargo, el consultor advirtió que ese número no cubre todos los costos de una empresa agrícola. “El costo fijo promedio de una empresa anda entre los US$ 100 y los US$ 150, según la estructura que tenga. También perdieron plata los que sacaron 2.200 kilos, en magnitud mucho menor”, explicó.

El escenario que más se acerca al promedio nacional, con rendimientos de entre 1.200 y 1.500 kilos por hectárea, arrojó una pérdida de US$ 350 por hectárea. En el extremo más afectado, con 600 kilos por hectárea, la pérdida llegó a US$ 550 por hectárea. Según Uribe, esa zona incluye buena parte de la región más productiva del país, entre Dolores, Mercedes y Cuchilla del Perdido.

El consultor señaló que ese número podría profundizarse una vez que se contabilicen las chacras que directamente no se cosecharon. “Hay zonas que no se cosecharon, no lo tenemos cuantificado. Fueron muchísimas las situaciones donde el productor, cuando vio que no cuajaba, le echó el ganado”, comentó.

A las pérdidas de rendimiento se sumaron sobrecostos de cosecha por las condiciones climáticas. El promedio de humedad de la soja rondó entre el 17% y el 18%, muy por encima de lo habitual. Uribe consideró que “aparte de rendir poco”, hubo costos “un poco más altos que lo presupuestado por estas inclemencias climáticas”.

Consultado sobre el aporte de los cultivos de invierno, indicó que el margen fue positivo, pero insuficiente para compensar el quebranto de la soja. Con una rotación de 25% de trigo, 25% de cebada, 25% de colza y 25% de coberturas, el margen del invierno fue de US$ 50 por hectárea. “No fue un invierno bueno. Es una buena noticia que no perdiste el invierno, pero no te va a ayudar demasiado”, sostuvo.

El director de Cuatro Hojas planteó el escenario actual en el contexto de la zafra 2022-2023, cuando las pérdidas ya habían sido refinanciadas, en muchos casos, a cuatro años a través de créditos Siga. “Antes de pagar la deuda, ya te pega otro golpe de vuelta”, advirtió.

Frente a este panorama, Uribe destacó la diversificación productiva como principal herramienta para amortiguar el impacto. “Las empresas agrícolas que tienen encierros de ganado o están asociadas a tambos van a dar positivo en términos globales”, comparó.

Para las empresas exclusivamente agrícolas, el consultor sostuvo que el resultado debe evaluarse en un horizonte de 10 años, ya que enfrentar dos pérdidas grandes en apenas cuatro zafras exige un esfuerzo financiero adicional, acotó.