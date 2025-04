Laura Malosetti, nueva directora del Museo de Artes Decorativas-Palacio Taranco

—Me fui de Uruguay en 1974, después de haber estado tres veces presa, cuando era menor de edad. Era dirigente estudiantil y presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo 14. La última vez que fueron a buscarme a mi casa, mi madre me puso un abogado y decidieron que era mejor venirme a Buenos Aires. Lo hice con pasaporte italiano. Soy de las personas que logramos esquivar esos años durísimos, y, en verdad, Argentina ha sido muy generosa conmigo. Primero, fueron generosos los inmigrantes genoveses del barrio La Boca y no lo voy a olvidar nunca. Después, con mi amigo Rubén Bayardo revalidamos el secundario uruguayo y estudiamos el ingreso a Filosofía y Letras. Estudié una carrera rara, que no hay en Uruguay, porque tuve de profesor en el liceo a Carlos Machado que nos enseñaba historia del arte dentro de la materia de Historia. Era un profesor fascinante. Todo el mundo me decía “nunca vas a poder vivir de eso”, y yo decía que no me importaba y trabajaba de secretaria. Cuando terminó la dictadura se abrieron becas y gané algunas. Tuve, además, un gran maestro, José Emilio Burucúa, que me contuvo, me apoyó y me dirigió hacia estos estudios.