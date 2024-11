'Electrocardiograma escultórico', dibujos y ensambles en el Centro de Exposiciones Subte de Montevideo

“Yo trabajo todos los días en el dibujo y muchísimas horas al día. Uno llega a la sala con todo ese trabajo, pero después hay que desprenderse. Sinceramente no me acordaba de este espacio y prácticamente no lo vine a ver, ni siquiera cuando lo estaban preparando para la exposición. Y es lo que me sucede siempre cuando voy a un lugar. Y me he dado cuenta de que es algo muy positivo, no conocer, no tener ni referencia donde voy a hacer la obra, lo cual le da una naturalidad, y me pone a mí a la altura del público y de todo el contexto que va a recibir esta obra. Es algo que ocurre acá y se va de acá. Y el que no lo vea acá, no lo va a ver más”, dijo el artista en conversación con el curador de la muestra, el paraguayo Ticio Escobar, para explicar su experiencia en intervenciones site-specific como la del Subte.