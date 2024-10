‘Wild God’, el retorno a la luz de Nick Cave

El tono orquestal de la instrumentación y el carácter bíblico de buena parte de las letras trae consigo una frondosa carga de góspel —género asociado a la religión por definición—, palpable en el protagonismo que adquiere el coro en canciones como Song Of The Lake, Wild God, y la tremenda y explícita Conversion, la más rockera del disco, con ese estribillo en el que el ensamble vocal machaca con el verso que resume de qué se trata esa conversión: Tocado por el espíritu/ Tocado por la llama. La coda final de la canción, con el cantante en pleno delirio místico y el coro cantando, gritando y vociferando a la vez, es realmente estremecedor. Esa sexta canción es el clímax de este gran disco, que sigue entregando temas notablemente hondos y trascendentes hasta el final, como Cinnamon Horses, Long Dark Night y As The Water Cover The Sea. Un disco hipnótico, hechizante, para escucharlo en loop hasta fin de año.