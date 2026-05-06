Vuelve ‘El corsario’ al BNS, un espectáculo que marca el regreso de Ciro Tamayo a la compañía
Con una puesta en escena realizada íntegramente en los talleres del Auditorio Nacional del Sodre y vestuario de Hugo Millán, regresa este clásico aclamado por su virtuosismo y su gran despliegue escénico
Basado en el poema de Lord Byron y con música de Adolphe Adam, El corsario es un ballet en tres actos que transporta a tierras lejanas para narrar las aventuras e intrigas de Conrad y su amor por la esclava Medora. Con una puesta en escena realizada íntegramente en los talleres del Auditorio Nacional del Sodre y vestuario de Hugo Millán, el Ballet Nacional (BNS) vuelve a presentar este clásico aclamado por su virtuosismo y su gran despliegue escénico.
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El espectáculo, con coreografía de Anna–Marie Holmes, será musicalizado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Se trata de la primera propuesta de la temporada 2026 del BNS, tras la gira nacional realizada en marzo. Esta apuesta también representa el regreso a la compañía del primer bailarín Ciro Tamayo, quien se tomó el año 2025 para trabajar de forma independiente por el mundo y reconectarse con su amor por la danza. En este ballet de mares embravecidos, piratas y barcos, Tamayo es especialmente ovacionado por su destreza técnica y su capacidad para saltar y quedar suspendido en el aire.
Del 8 al 24 mayo a las 20 h (domingos a las 17 h) en Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas desde 170 a 2.050 pesos por Tickantel.