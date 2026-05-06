El libro en el que María Noel Riccetto cuenta el largo proceso por el que pasó para llegar a ser mamá

Salvador. Te pienso. Te espero. Te tengo, el libro de María Noel Riccetto, relata su búsqueda de la maternidad

Ella deseaba ser madre. Siempre tuvo ese deseo. Quería formar una familia similar a la que tuvo con sus padres y su hermana.

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Cuando María Noel Riccetto, primera bailarina del Sodre, pensó por primera vez en la posibilidad real de dejar de cuidarse para tener un hijo, estaba en un momento muy bueno de su carrera, acababa de ganar el premio Benois de la Danse (como el Oscar de la danza) y todavía no quería dejar de bailar. Pensó en congelar óvulos, pero no lo hizo. Esperó un par de años más. Tenía casi 40 cuando le dijo a su ginecólogo que ya estaba pronta para ser madre. Él la derivó con una especialista en fertilidad. Estuvo seis meses sin cuidarse antes de decidirse a consultar al especialista, quien les explicó cuáles eran todas las etapas que podían pasar en el camino hacia el embarazo: seguimiento folicular y relaciones sexuales programadas, inseminación artificial, fecundación in vitro, ovodonación, adopción. Los estudios daban que María tenía una reserva de óvulos muy baja. La presión resultó un tanto abrumadora y ella estaba segura de que iba a quedar embarazada sin tener que pasar por todo eso. Se alejó de los médicos por dos años y no volvió a preocuparse del tema, hasta que una amiga que había tenido dificultades para concebir le abrió los ojos: si quería ser madre, iba a tener que ocuparse en serio del tema.

Cuando volvió al consultorio de la especialista fue para iniciar un camino que la llevó a vivir una de las etapas más intensas y frustrantes de su vida, cargada de ilusión, incertidumbre, desaliento y una esperanza persistente apoyada en ese deseo íntimo y poderoso de tener un hijo.

Contar su historia para que se sepa “Por más de tres décadas mi vida estuvo dedicada al ballet. En el escenario aprendí el valor de la disciplina, del esfuerzo y de la perseverancia. Sin embargo, cuando decidí emprender el camino hacia la maternidad comprendí que hay experiencias que desbordan cualquier forma de control y que exigen, ante todo, paciencia, confianza, amor y fe. Mucha fe”, escribe la bailarina.

A lo largo de 120 páginas, Riccetto­ va dando un testimonio detallado de cada etapa del camino, de esa búsqueda que la llevó a lugares impensados. El lector se pregunta cuál será el motivo por el que decidió contar su historia, y ella lo dice claramente: además de dejarla registrada para ella, su familia y también en un futuro para su hijo, escribió este libro para contar su experiencia a todas las mujeres que están pasando por algo similar o a las que tal vez les pueda suceder. Y este quizás sea el más noble de los propósitos, pues la infertilidad es un tema del que se habla poco, que muchos mantienen en secreto, lo que no está mal, que en el ámbito médico se maneja con mucha confidencialidad, que también es muy correcto, pero que deja muy solas y desinformadas a las mujeres que transitan por estos caminos.