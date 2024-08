Chocolate, rock&roll y el futuro de Estados Unidos

El show del cacao. El chocolate fue honrado por todo lo alto en el Salón du Chocolat 2022, realizado los últimos días de octubre en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles, en París. Además de charlas sobre la ecorresponsabilidad en pastelería y los problemas relacionados con el cultivo del cacao, los asistentes disfrutaron del Mundial de las Artes Dulces, que promueve la diversidad con equipos compuestos por duplas hombre/mujer y que concedió el primer premio a Francia, además de desfiles en los que las modelos vestían ropa de chocolate creada por chocolateros, junto con diseñadores de moda y demostraciones de manejo del producto inspiradoras. Entre ellas, la creación de esculturas de chocolate monumentales, como un Bugatti Grand Prix tipo 35 reproducido a escala o una versión de 4 metros de la estructura cristalina de la manteca de cacao.

Uno de los platos fuertes del encuentro que duró cinco días fue la competición World Chocolate Master, que, tras varias cancelaciones debido a la pandemia de Covid-19, coronó al español Lluc Crusellas como el mejor chocolatero del mundo.

El catalán de 26 años se destacó a lo largo de siete pruebas que se condensaron en tres intensas jornadas. Es el primer español y también la persona más joven en la historia de la competencia en obtener el título. Su intención era representar la pastelería española y animarse a hacer algo diferente, consignas que van muy bien con el espíritu innovador del torneo.

La mayor ventaja frente a sus competidores la sacó el primer día, cuando presentó un impactante elefante de chocolate de más de 170 kilos que simbolizaba la lucha por la supervivencia frente al cambio climático. El detallista diseño del paquidermo lo llevó a obtener la puntuación más alta. Sus preparaciones de las siguientes jornadas fueron consistentemente buenas, por lo que el pelotón con los otros 17 aspirantes no logró nunca recortar distancias.

Que sea rock. Nuevas estrellas de la música tendrán su lugar en el icónico Salón de la Fama del Rock & Roll en Estados Unidos. La edición número 37 de la gala anual se celebró en Los Angeles, ciudad que se une a Cleveland y Nueva York como sede habitual. Varios artistas compartieron escenario durante un encuentro en el que se celebró la integración de nuevas figuras al prestigioso hall.

Eminem interpretó algunos de sus grandes éxitos, como My name is y Rap God. También cantó junto con Steven Tyler, de Aerosmith, Sing for the Moment, y luego, en un dueto con Ed Sheeran, su clásico Stan. Durante su discurso, el rapero comentó que probablemente no debería haber estado allí esa noche por varios motivos. Primero, porque él no hace rock. Y, segundo, porque casi muere de una sobredosis en 2007, según él mismo confesó.

Los discursos duros y emotivos siguieron con el líder de Duran Duran, Simon Le Bon, quien leyó una carta de otro de los integrantes de la banda, Andy Taylor. En ella, Taylor se disculpó por su ausencia esa noche y reveló que tiene cáncer de próstata en estado avanzado.

Dolly Parton también se subió al escenario para interpretar su clásica canción Jolene, junto con Rob Halford, de la banda Judas Priest, Eurythmics, Pink, Pat Benatar y Simon Le Bon. Parton dio un discurso en agradecimiento por su inclusión en el Salón de la Fama y presentó en vivo uno de los temas de su nuevo álbum de rock.