Federico Leicht: “La barra de Mujica siempre está metida en temas ilegales”

¿Por qué dice en el libro que la creación de los mitos corresponde a autores de la izquierda?

Hay una construcción que se hizo de la historia reciente. Durante la dictadura, en el exilio o en la clandestinidad, se empieza a tejer un contrarrelato al relato que quería imponerse. Tiene componentes de relato épico o de epopeya. Yo cito La aventura del héroe, de Joseph Campbell, porque cumple con todos los requisitos: principio, desarrollo y final, y el tratamiento de personajes desde el entierro en el infierno a la victoria final. Mujica es un claro ejemplo de eso: desde las cloacas luchando por la libertad, después torturado y viviendo en las catacumbas, liberado y empieza un proceso que termina con él presidente. Vos agarrás cualquier película comercial de Hollywood y a Bruce Willis lo ves hacer el mismo proceso en cuatro días. Pero es así.

Uno de los mitos que plantea es el que los tupamaros lucharon contra la dictadura. ¿Por qué cree que es una imagen que tiene tanta cabida popular?

Porque es parte del relato épico de la izquierda. Se llegó a ver en libros de texto para Ciclo Básico de la era progresista. Ni los tupamaros surgieron para enfrentar a la dictadura ni la dictadura es una reacción a los tupamaros.

¿Cómo observa a la academia en esto?

La academia forma parte de la izquierda.

¿Por qué cree que faltó la otra versión en lo académico?

No es que faltó, se desprestigió por su propio relato, que era absolutamente cargado, patriotero, facho, de tinte barroco, en contenidos que podés ver en libros militares. A finales de la década de los 90 empieza tímidamente a surgir un contrarrelato sobre todo con autores que generacionalmente no se corresponden con ese período. Hay una corriente de revisionismo histórico que está marcada por autores jóvenes.

¿Quiénes serían?

Leonardo Haberkorn, por ejemplo, ha hecho trabajos muy interesantes sobre los tupamaros, sobre Gavazzo y los militares. Álvaro Alfonso es otro tipo que ha hecho trabajos muy interesantes. En determinado momento fue mal visto, decían: “Este tipo es de los servicios”. Te liberás de un peso muy grande al estudiar estos temas si te desprendés de la carga emocional, familiar o política.

¿Qué quiere decir eso?

Hay muchos relatos de gente joven que están absolutamente compenetrados con lo que escuchó en su casa, con su experiencia, con el exilio. En mi caso, mis padres eran wilsonistas rabiosos, gente que estaba en contra del régimen. Obviamente que te influye de alguna manera. Después vos mismos vas soltando esos mitos. También hay una construcción mítica de la figura de Ferreira.

¿Cómo se define ideológicamente?

Liberal, libertario.

¿Tiene alguna identificación partidaria?

Recién en la elección que viene voy a votar. Votaba en blanco o anulado, porque tenía una inclinación bastante fuerte de pensamiento libertario, pero hoy creo que la emergencia del recambio de poder hace que haya prioridades. Soy muy libertario y demás, pero tengo hijos y tengo que hacer un recambio.

¿Tiene definido el voto?

Tengo definido el voto.

¿Lo va a decir?

No.

Usted plantea en el libro que la renuncia de Líber Seregni al Ejército no tuvo que ver tanto con un tema de principios sino con la rendición de cuentas...

...y por una cuestión con la Iglesia católica. No tenía que ver con las medidas prontas de seguridad, sí tenía mucho que ver con su pertenencia a la masonería y su anticlericalismo.

Está cuestionando a una figura que es intocable a esta altura para todos los partidos, lo van a criticar por hablar así de él.

Y eso que no dije que era vicepresidente del Country Club de Punta del Este (risas). Ya estoy más que acostumbrado.

Otro de los mitos que menciona es que Líber Arce, el mártir estudiantil más emblemático, tenía 30 años y estaba anotado en varias facultades. ¿Era necesario hacer esa referencia a alguien a quien mataron?

¿Es necesario mantener los mártires y los martirologios a pesar de las evidencias? Es lo primero que me preguntaría o repreguntaría.

¿Cree que la construcción de los mitos vinculados a los tupamaros posibilitó la llegada de Mujica a la presidencia?

Sí. La construcción de Muijca está íntimamente relacionada con esta construcción histórica. Forma parte de un engranaje concebido para crear figuras, caudillos. El caudillaje hecho historia que de pronto en épocas pretéritas, en la construcción de Artigas como caudillo, llevó cincuenta, cien, ochenta años, acá llevó un proceso de veinte.

Antes de cada elección desde la oposición se cuestiona a los tupamaros, con imágenes de muertos por la guerrilla, se vincula a Eduardo Bonomi con la muerte de un policía, y hablan sobre el papel que tuvo la actual vicepresidenta Lucía Topolansky. ¿Por qué cree que pese a todo eso Mujica sigue generando devociones?

Creo que hay mucha ignorancia. No me tengo que remitir a la predictadura para hablar de Mujica vinculado a hechos delincuenciales y atentando contra no solo la democracia y las instituciones, sino de atentar contra la vida de personas. Por ejemplo, las tupabandas.

¿Cree que Mujica está vinculado a las tupabandas?

Sí, claro. Creo. Las tupabandas son una fase más de lo que es la historia del MLN. Los tipos salen en el 85 hechos mierda. Salen de la cárcel, gente con situaciones muy precarias, económicas, familiares y mentales. Ellos tienen que reconstruir eso.¿Qué es lo que saben hacer? El 70% de los tipos que están ahí, que no tienen laburo, recurren a eso. Es una fase más de la historia del MLN y después el MPP a la par de la democracia. Del 85 al 90-95 funcionaron y fueron ajustando, aceitando, el funcionamiento de ese tipo de actividades. Después, del 85 en adelante surgen otro tipo de actividades, como el narcotráfico.

¿Qué papel tuvo Mujica ahí?

Cuando hablás con extupamaros que estuvieron vinculados a esos temas, como en el caso de la fuente de (la periodista María) Urruzola (en el libro Eleuterio Fernández Huidobro, sin remordimientos), porque he hablado con tupamaros vinculados a ese tema y te puedo asegurar que todos involucran a Mujica como el principal responsable. Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro.

Pero la Justicia…

La Justicia está investigando.

Usted vincula la devoción por Mujica a la ignorancia. Pero tal vez sus votantes dieron esos temas por saldados y decidieron darle una oportunidad.

Yo no digo que sean ignorantes, creo que mucha gente piensa que esto son campañas de desprestigio de la derecha, que son mentiras. Personas que piensan que María Urruzola es una traidora; que Federico Leicht es un agente de la CIA, un agente del mal. Esa es una mentalidad que tiene cierta izquierda frente a los planteos que surgen muchas veces con evidencia.

En esa serie de libros que está elaborando, ¿está investigando las tupabandas?

Eso forma parte de mi investigación hace más de diez años. Todo lo que María (Urruzola) publica en su libro lo tenía bastante claro. He colaborado con distintas iniciativas, trabajos políticos, institucionales, periodísticos, de terceros. Conozco bastante bien lo que es la trayectoria del MLN-MPP desde 1985 a la fecha. Si bien no he publicado nada, pienso que hay gente que está trabajando en eso, periodistas más jóvenes, y que pueden tener mayor acceso. Yo tengo algunas dificultades en el acceso de determinadas fuentes o entrevistas: “Porque sos Fedrico Leicht, sos un agente del mal. No te voy a hablar”. Hay periodistas más jóvenes o que no están signados por ese halo del mal o de la derecha, ese estigma de querer destruir a los tupas. María Urruzola, hace cuatro años cuando le hablaba sobre estos temas, me decía: “Vos la tenés contra los tupamaros”.

Dijo que, además de las tupabandas, los tupamaros participaron en otras actividades delictivas en democracia. ¿A cuáles se refiere?

Tengo testimonios que los involucran en el narcotráfico.

¿A Mujica también?

¡Al MPP! A Mujica, claro, es el responsable del MPP. Narcotráfico a gran escala, por supuesto. Vínculos con organizaciones terroristas. Varias. De Latinoamérica, la ETA, por ejemplo. Eso implica lavado de dinero. Plata de secuestros. Secuestros extorsivos, no políticos. Esa plata de los secuestros se lava y luego corre. El MLN ha hecho vínculos estrechos. Me refiero a que el MLN da una suerte de know how a grupos políticos guerrilleros y terroristas. Eso está reconocido por Zabalza. También el contrabando y las armas.

¿Eso ocurre en Uruguay en 2017?

No, cuando el MPP y el Frente Amplio llegan al poder las dinámicas cambian. Se van adecuando en el momento en que alcanzan el gobierno, pero siempre hay una pata metida en la ilegalidad. Actividades ilícitas con Venezuela. La barra de Mujica, la pesada del MPP, siempre está metida en temas oscuros, jodidos, ilegales. Porque tienen una dinámica propia que viene de lejos. Para ellos, la legalidad burguesa no dejó de serlo en el 85. Eso es parte de un mito. Fueron al (acto de 1987 en el estadio) Franzini y dijeron que no tenían cartas en la manga. Zabalza me contó que el viejo (Raúl) Sendic le decía: “No tenemos cartas bajo la manga derecha, en la manga izquierda tenemos de todo”. Ellos debían financiarse y lo único que hicieron, lo que mejor sabían hacer, era eso. Estamos hablando de un abanico de actividades que están todas vinculadas con la ilegalidad. Así se financia el MPP. Y con un montón de votos. Por supuesto que con toda la inteligencia y astucia que tuvieron personas como Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof. A caballo de la propaganda histórica y mitológica.

Amodio Pérez

Usted editó el libro que determinó que Amodio Pérez volviera a Uruguay. ¿Tiene ahora relación con él?

Tengo un vínculo bastante cercano.

¿Qué va a hacer ahora?

Creo que quiere una reparación. Él venía por 30 horas a presentar un libro y se quedó dos años.

¿Se siente responsable de lo que pasó?

En determinado momento cargué con esa responsabilidad. Pero después, viendo cómo se dieron las cosas, la verdad es que estoy muy conforme. Esos dos años fueron muy ricos por lo que se habló del tema. A pesar de que no hay ningún extupamaro de los que se refieren a él en libros, entrevistas y trabajos que se haya animado a enfrentarlo y decir: “Me voy a sentar frente a Amodio Pérez y decirle esto, esto y esto”.

