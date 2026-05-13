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A un año del fallecimiento de José Mujica, el Correo Uruguayo emitió un sello con su imagen

En la presentación estuvieron el presidente Yamandú Orsi, varios ministros y Lucía Topolansky

Lucía Topolansky, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, presidente del Correo Gabriel Bonfrisco y presidente de la República Yamandú Orsi descubren una gigantografía del sello de José Mujica.

Lucía Topolansky, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, presidente del Correo Gabriel Bonfrisco y presidente de la República Yamandú Orsi descubren una gigantografía del sello de José Mujica.

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Adrián Echeverriaga
El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira definió a Mujica como “un hombre sencillo”.

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Adrián Echeverriaga
Ministra de Industria Fernanda Cardona, Lucía Topolansky y presidente de la República Yamandú Orsi.

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Adrián Echeverriaga
Diana Castellá, Jorge Pozzi y Hada Caraballo.

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Adrián Echeverriaga
Las senadoras Bettiana Díaz y Blanca Rodríguez.

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Adrián Echeverriaga
Solange Moreira, del Correo Uruguayo, junto al custodio de Mujica, Javier el Turco Hernández.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El 13 de mayo de 2025 murió el expresidente José Pepe Mujica. La despedida fue en el Palacio Legislativo y circularon por el Salón de los Pasos Perdidos miles de personas. A un año de su deceso, el Correo Uruguayo emitió un sello con la imagen de uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular.

El pasado martes 12 se realizó la presentación en la sede del Correo, ubicada en Ciudad Vieja. Asistieron varias figuras del gobierno, entre ellas, el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sentada en primera fila estaba Lucía Topolansky, que, tras la insistencia de la organización, dio unas breves palabras. Visiblemente emocionada, agradeció al Correo y destacó su importancia para el desarrollo del país.

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El presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, aseguró que Mujica fue “profundamente humano”, una persona que “no hablaba desde un pedestal”. Lo calificó como “un filósofo contemporáneo” y “un hombre que no vino (al mundo) a brillar, sino a iluminar”. El presidente del Correo lo comparó con las cartas que cruzan fronteras, del mismo modo que las ideas de José Mujica trascendieron el país.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recordó que al velorio fueron más de 60.000 personas de todo el país. “Pepe era un hombre sencillo que le hablaba a la gente sencilla”, no obstante, también se podía codear con grandes personalidades sin perder su esencia. Pereira admitió que “era calentón”, pero destacó que era de esas personas que están presentes cuando las cosas no salen bien. Sobre el final, instó a que la gente lo recuerde con alegría y sin tristezas.

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