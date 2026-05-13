A un año del fallecimiento de José Mujica, el Correo Uruguayo emitió un sello con su imagen

El 13 de mayo de 2025 murió el expresidente José Pepe Mujica. La despedida fue en el Palacio Legislativo y circularon por el Salón de los Pasos Perdidos miles de personas. A un año de su deceso, el Correo Uruguayo emitió un sello con la imagen de uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular.
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El pasado martes 12 se realizó la presentación en la sede del Correo, ubicada en Ciudad Vieja. Asistieron varias figuras del gobierno, entre ellas, el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sentada en primera fila estaba Lucía Topolansky, que, tras la insistencia de la organización, dio unas breves palabras. Visiblemente emocionada, agradeció al Correo y destacó su importancia para el desarrollo del país.
El presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, aseguró que Mujica fue “profundamente humano”, una persona que “no hablaba desde un pedestal”. Lo calificó como “un filósofo contemporáneo” y “un hombre que no vino (al mundo) a brillar, sino a iluminar”. El presidente del Correo lo comparó con las cartas que cruzan fronteras, del mismo modo que las ideas de José Mujica trascendieron el país.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recordó que al velorio fueron más de 60.000 personas de todo el país. “Pepe era un hombre sencillo que le hablaba a la gente sencilla”, no obstante, también se podía codear con grandes personalidades sin perder su esencia. Pereira admitió que “era calentón”, pero destacó que era de esas personas que están presentes cuando las cosas no salen bien. Sobre el final, instó a que la gente lo recuerde con alegría y sin tristezas.