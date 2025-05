“No me voy, estoy llegando”: 10 de las frases más recordadas de Pepe Mujica

Embed - José Mujica: "Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez cuando uno cae"

3. “La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la política“, expresó en una visita a República Dominicana en octubre de 2016.

4. “Los presidentes tienen que vivir como vive la mayoría, no como vive la minoría”, sostuvo en la misma visita a República Dominicana en octubre de 2016.

5. “Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad“, dijo en una entrevista para el macrodocumental 'Human'.

6. “Si sos joven, tenés que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida, entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida”, manifestó en un discurso en 2014, en un homenaje realizado por la Unasur.

7. “Soy optimista biológicamente. Porque quiero la vida y quiero a la humanidad, pero intelectualmente soy bastante pesimista. Tengo miedo que los humanos no puedan enmendar las cagadas que han hecho”, indicó en una entrevista con el diario argentino La Nación.

8. “Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de igualdad”, dijo en 2013 en una entrevista en Televisión Española.

9. “Van a envejecer y van a tener arrugas, y un día se van a mirar en el espejo y tendrán que preguntarse, ese día, si traicionaron al niño que tenían adentro”, señaló en un discurso ante el Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, en julio de 2023.

10. “Querido pueblo, gracias. No dudes que si tuviera dos vidas las gastaría enteras para ayudar a tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años. No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento, y donde esté estaré por ti, contigo, porque es la forma superior de estar con la vida”, dijo el 1° de marzo de 2015 al despedirse de la Presidencia.

FUENTE:FRANCE24