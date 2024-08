—Sí señor. Por eso necesitamos luchar por recuperar aquella consigna del batllismo de que como Uruguay no hay. Con todos los defectos que tenemos, hay que sentirse orgulloso de esta islita. Estamos rodeados por dos países gigantescos en crisis. Nosotros también tenemos problemas, pero no nos desbarrancamos como ellos. Algún mérito tiene el Uruguay entonces.

—Estoy seguro de que el Plenario va a tomar una medida importante. Pero Uruguay es genial hasta en eso. Que un vicepresidente haya renunciado por las compras con una tarjeta es grandioso. No quiere decir que esté bien ni nada de eso, pero habla a favor de lo que es Uruguay. Eso no ocurre en otras partes.

—Pero la mayoría de los uruguayos no toleran esos desvíos…

—Yo sé que se armó toda una pelota y que algo hay que hacer. Eso está claro, pero lo que digo es otra cosa. El sistema político uruguayo no es perfecto, porque lo perfecto no existe. La condición humana no lo permite. Pero globalmente, cuando nos comparamos incluso con el mundo rico, estamos lejos. Basta con mirar las multas a las marcas de autos y a las bancas multinacionales o los gerentes que están en cana por quedarse con millones de dólares. Hay que ser proporcionales. Nosotros tenemos a Sendic, a Sanabria, a Bascou…

—No dejan de ser irregularidades constadas por la Justicia…

—Sí, y no las estoy defendiendo. Que quede claro. Pido que seamos proporcionales y que valoremos al Uruguay, que todavía vale la pena luchar por él. No somos un país corrupto. Ahora se ha caído en desacreditar constantemente a Uruguay y no comparto eso porque he caminado por todo el mundo y estamos lejos de lo que he visto. Hay países en América Latina que ni siquiera saben la gente que tienen. ¡Otra que derechos sociales!

—Insisto con la pregunta: ¿Cómo debería resolver el Frente Amplio el caso de Sendic?

—Va a haber un plenario que va a decidir y punto. Nosotros tenemos posición. La vamos a dar en el Plenario y vamos a decir lo que pensamos ahí. Y se terminó. No hablamos antes y después tampoco vamos a hablar. Porque no da para más esto. Estamos haciendo un globo gigantesco. ¡Hay que terminarla!

