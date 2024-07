Argentina y Venezuela tienen una similitud “preocupante”: un presidente con Parlamento adverso; lo de Brasil es distinto

Esas son las dos citas que utiliza el ex presidente y actual senador tupamaro José Mujica para explicar lo ocurrido el domingo 22 en Venezuela , cuando la oposición obtuvo un importante triunfo en las elecciones parlamentarias y dejó en una posición de debilidad al gobierno de Nicolás Maduro . Al ser consultado por Búsqueda , Mujica se mostró “preocupado” por el escenario que queda luego de esa contienda electoral en Venezuela y lo comparó con lo que ocurre en Argentina , pero aseguró que poco tiene que ver con los problemas que atraviesa Brasil .

“Yo no descarto nada”, contestó ante la interrogante sobre si los triunfos de Mauricio Macri en Argentina y la oposición en Venezuela pueden generar otros cambios de signo político en los demás países de América Latina. De todas formas, advirtió que todavía falta mucho tiempo para que se celebren las elecciones presidenciales en Uruguay, Brasil y Chile, por ejemplo, y que hay muchas variables que pueden cambiar.

“Paradojalmente vamos a ver experiencias parecidas y muy distintas a la vez. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a tener un gobierno en Argentina que no tiene mayoría parlamentaria, lo que es preocupante si tenemos en cuenta cuál es la historia política de Argentina. Pero también vamos a tener en Venezuela un gobierno con un Parlamento adverso, lo que también es preocupante. Es una situación similar pero invertida”, evaluó Mujica.

El ex presidente considera que Venezuela tiene por delante “problemas serios”, y que va a tener que hacer “importantes reformas si quiere enfrentar los fenómenos económicos que se han agravado enormemente con la caída del precio internacional del petróleo, algo que no parece que vaya a cambiar”.

“La situación económica demuestra que podrá no servir para ganar elecciones pero es muy segura para perder. Una vez más, lo que le pasó al Partido Colorado en Uruguay también le pasa a Venezuela. Es como decían en Estados Unidos: es la economía, estúpido”, dijo.

Mujica opinó que “gobierne quien gobierne, los venezolanos van a tener que salir de esta crisis a través del diálogo entre las dos partes, porque peleando no van a mejorar la situación económica”.

“Por eso se necesita paz. No paz por ser bueno, se necesita paz para tener una base de acuerdo político que permita enfrentar una moneda que está disparada y sin confianza, una crisis de déficit permanente y otros problemas económicos importantes”.

Para el senador frenteamplista “está llegando el momento en el que las dos partes se van a tener que sentar a conversar” en Venezuela, algo que ya había considerado que “tarde o temprano iba a llegar” porque la situación se haría “insostenible”.

Mujica había sido invitado meses atrás tanto por el gobierno de Maduro como por la oposición para procurar un acercamiento entre ambos pero esa mediación nunca se concretó.

Ahora se mostró dispuesto incluso a viajar a Venezuela si el gobierno de ese país o los nuevos legisladores opositores lo solicitan. “Yo estoy dispuesto a colaborar en lo que me pidan porque esa sociedad necesita entendimiento”, anunció.

Vaticinó “tiempos muy difíciles” para los venezolanos por los problemas económicos y la división política y opinó que el “verdadero problema es cómo le va al pueblo venezolano y no solo quién ganó”.

“Nosotros como uruguayos, que tenemos un mercado allí importante, tampoco estamos desinteresados. Acá no la vamos de poetas, la vamos de muy interesados. Si ellos remontan la situación económica tenemos un buen cliente y si no, vamos a tener dificultades. Los precios que pagan los venezolanos no los paga nadie”, afirmó.

“Incertidumbre”.

Sobre lo que está ocurriendo en Brasil con las constantes denuncias de corrupción y el juicio político que deberá enfrentar en el Congreso la presidenta Dilma Rousseff, Mujica opinó que en ese país “hay una crisis de confianza muy severa y una crisis económica pero no hay una crisis de déficit de recursos”, como ocurre en Argentina y Venezuela.

“El problema es empresas que han sido decapitadas por los fenómenos de la corrupción y un clima de desconfianza fuerte contra el gobierno”, agregó.

Pero el ex presidente cree que Brasil logrará mejorar más rápido que sus socios regionales gracias a una situación un poco más sólida desde el punto de vista económico. “Brasil tiene mucho más resto de lo que parece y un mercado interno muy fuerte. Creo que Brasil va a presentar un plan interno muy fuerte. En función del nivel de reservas que tiene, creo que va a financiar un programa de consumo interno de muchos bienes”.

¿Lo que ocurre en Venezuela, Argentina y Brasil puede provocar un cambio de gobierno en otros países de la región? “Yo no descarto nada. Ahora Francia parece que se mueve a la derecha e Inglaterra a la izquierda. ¿Qué se yo lo que puede pasar?”, respondió Mujica.

Evaluó que “puede haber un voto castigo” contra otras administraciones de izquierda del continente, pero insistió en que eso “es más responsabilidad de la coyuntura económica negativa a nivel internacional” que de lo hecho por esos gobiernos.

“Pero falta bastante para las elecciones tanto acá como en Brasil, Chile y otros países de la región. Vamos a ver qué pasa durante todo este tiempo. No se puede adivinar”, advirtió.

Lo que sí estableció como una certeza de los próximos años es “la incertidumbre”. Para Mujica, ese es el principal legado que deja el año 2015 en América Latina: “incertidumbre”.

