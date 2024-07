Arim estrena un Consejo Directivo universitario “amigable”, con “renovación generacional” y mayor “feminización” entre decanos

Más de 70 docentes de la Universidad de la República ( Udelar ) firmaron el 1º de agosto una carta en apoyo al profesor Rodrigo Arim , quien aún no había decidido su candidatura a rector. En la misiva, apoyada por varios decanos, planteaban la urgencia de “trabajar sobre la base de propuestas y acuerdos sólidos, que inauguren un nuevo período de transformaciones y que convoquen el esfuerzo y la creatividad de la Universidad entera”. Para ello el rector de una dirección colectiva basada en el cogobierno “debe promover el debate, construir equipos y generar un clima de trabajo constructivo que permita concretar las metas propuestas”. Según los docentes, en sus ocho años como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Arim impulsó una serie de cambios —del plan de estudio, de descentralización y de “impulso decidido” a la investigación— que hoy busca extender a toda la institución.

Cuenta el rector electo que esos apoyos resultaron “determinantes” para impulsar su candidatura. Y es que Arim entiende que durante el rectorado de su antecesor Roberto Markarian la universidad quedó “bastante bloqueada” en discusiones estratégicas que no supo destrabar y comprometieron la gestión, según dijo a Búsqueda .

El CDC está integrado por el rector, un delegado elegido por cada Consejo de facultad e instituto o servicio asimilado a facultad, y nueve miembros designados por la Asamblea General del Claustro, representando a los órdenes de egresados, docentes y estudiantes. De los tres órdenes, en el de docentes fue en el que Arim hizo la diferencia que le permitió ser rector.

“Ambiente favorable”

En estos últimos meses varios servicios universitarios cambiaron sus decanos y eso derivó en una “feminización” del órgano “rector” de la institución. Es el caso del área social y artística, donde asumieron o se disponen a hacerlo Ana Frega en sustitución de Álvaro Rico (Humanidades), Carmen Midaglia en lugar de Piñeiro (Ciencias Sociales) y Cristina Mangarelli por Juan Andrés Ramírez (Derecho).

Asimismo, el CDC también registra cierto recambio generacional con el ingreso en estos últimos tiempos de algunos decanos del entorno de los 45 a 55 años de edad, como es el caso de Marcelo Danza (Arquitectura), Jorge Xavier (Ciencias Económicas), José Piaggio (Veterniaria) o Fernando Miranda (Bellas Artes). El propio rector (46 años) simboliza esa renovación, apuntó Gregory Randall, delegado docente en el CDC. De hecho, Arim se convirtió el 10 de octubre en el rector más joven desde Óscar Maggiolo (1966-1972), quien planificó el modelo moderno de la Universidad.

El perfil profesional de Arim se relaciona más con los estudios sociales de la economía, por lo que hay también “un cambio disciplinario” en relación con los rectores anteriores, observó el decano de Bellas Artes. Miranda detectó además “un ambiente favorable” en el CDC para dar “gobernabilidad” y generar “grandes acuerdos” sobre las líneas programáticas.

El perfil profesional de Arim se relaciona más con los estudios sociales de la economía, por lo que hay también “un cambio disciplinario” en relación con los rectores anteriores.

Randall, exprorrector de Investigación, describió un órgano de dirección “profundamente renovado” y que “expresa un sentimiento de transformación que hoy prevalece en la Universidad y que explica la elección del nuevo rector”. A su vez, dijo, se dieron elecciones paralelas que muestran similares “tendencias” y que reflejan una situación política distinta a la que se dio años atrás en la institución. El actual rector está “menos marcado por los fuertes enfrentamientos de hace 10 años”, indicó el docente.

Joaquín Toledo, quien asumió este martes en el CDC como delegado por el orden de egresados, dijo que en las líneas institucionales no hay “grandes discrepancias”. Y agregó: “En cuanto a la cohesión institucional este CDC es más ‘amigable’ y sus apoyos no son circunstanciales. Hay una predisposición notoria a respaldar las grandes líneas, aunque eso no implica ‘mano de yeso’ y un todos con Rodrigo”.

Información Nacional

2018-11-29T00:00:00

2018-11-29T00:00:00