Auditoría de la Intendencia de Montevideo detectó que funcionarios mintieron sobre sus logros para cobrar compensaciones salariales

No obstante, la Unidad de Auditoría Interna de la IMM encontró que en algunos casos los funcionarios presentan información errónea y aseguran haber cumplido más tareas de las que efectivamente realizaron.

El lunes 22, varios representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunciaron estos descuentos como “ilegales”.

Descuentos.

Durante el acuerdo semanal que reúne a todos los directores de la Intendencia con la jefa comunal, Ana Olivera, decenas de trabajadores desbordaron la sala de reuniones para reclamar por diversas situaciones que afectan a funcionarios de Limpieza, de la Orquesta Filarmónica y de las policlínicas.

Estos últimos se quejaron de lo que consideran descuentos “ilegales” a sus salarios.

El reclamo molestó a la intendenta. “Estamos hablando de un compromiso de gestión que fue cobrado y que se entendió que no correspondía”, aclaró. “No se cumplió el compromiso de gestión y se puso que se había cumplido. El 99% pusieron que se había cumplido el 100% del compromiso”. Por lo tanto, afirmó, “debían haberse procesado inmediatamente los primeros descuentos”.

Olivera explicó que la auditoría encontró que un grupo de policlínicas no había cumplido, como había dicho, con los compromisos. “Eso fue lo que alertó a la auditoria a hacer una auditoria general” sobre todos los centros, explicó.

“Decidimos hacer un estudio pormenorizado, que se hizo, se entregó, y el resultado fue descontar a siete” policlínicas, indicó.

“Además de eso, ya hay otros grupos a los que se les descontó” la partida extra, dijo la intendenta. “Yo personalmente evalué, y me gusta decir de frente las cosas, que si a otros compañeros se les había descontado, correspondía un tratamiento justo con todos”, agregó.

Según precisaron fuentes municipales a Búsqueda, la auditoría observó hace unos meses que una policlínica declaró que había cumplido el 100% de las metas fijadas por la administración, lo que parecía “sospechoso”. A partir de esto, investigaron los resultados y encontraron que el desempeño no era el que decían. Auditaron algunas más, y otra vez lo declarado no coincidía con la realidad. Finalmente se revisaron las declaraciones de los 22 centros de salud que tiene la IMM, y en siete de ellos se encontró que la información no era cierta.

Estos problemas no se detectaron solo en el servicio de salud. Las fuentes indicaron que hubo unas siete áreas en que los auditores encontraron que no era cierto lo que declaraban los funcionarios y se dispuso en consecuencia el descuento de la partida.

Consultado por Búsqueda, el director de Administración de Personal, Humberto Ruocco, no quiso referirse al problema concreto con las policlínicas. No obstante, dijo que las reglas son claras: “Lo que no se cumple, se descuenta”. Además resaltó que las condiciones están acordadas en el convenio colectivo que se firmó con los trabajadores durante esta administración.

“Es una retribución variable, que está sujeta al cumplimiento de metas y objetivos. Cuando se cumple se paga, y cuando no se cumple, no se paga”, dijo. “Y si se pagó porque me dijeron que se cumplió y después fue la auditoría y dijo que no se había cumplido, se lo descuento”, agregó.

“Porque es un dinero que se le pagó mal al funcionario, y porque el funcionario, cuando tuvo la oportunidad de decir si lo hizo o no, dijo que sí. Y nosotros partimos de la base de que le creemos”, explicó. Sin embargo, “si después la auditoría dice que no lo hizo, tenemos que descontarlo. Son bienes del erario público, no de la intendenta ni de los que trabajamos acá”, insistió.

Compromisos de gestión.

Cuando en 2012 la Intendencia puso en marcha los compromisos de gestión, la oposición criticó lo que para ellos no era otra cosa que un aumento salarial “encubierto”. Pero las autoridades municipales defendieron que la estrategia de “remuneraciones variables” consiguió mejorar en forma “radical” la gestión en las áreas donde se implementó.

Los compromisos de gestión son compensaciones salariales para aquellos funcionarios que no cobran otras partidas, y que son aproximadamente el 50% de los 8.600 empleados municipales.

A noviembre de este año, la Intendencia tenía 63 compromisos de gestión firmados con distintas áreas municipales, que involucran a 4.182 funcionarios. El objetivo es llegar a 4.600 funcionarios antes de que termine este período de gobierno, informó Ruocco.

Si cumplen una serie de metas establecidas para sus áreas —como podar cierto número de árboles, lustrar tantas decenas de escritorios o realizar cierta cantidad de carnés de salud— cobran una partida de unos $13.000 cada cuatro meses.

Cada mes los funcionarios tienen que ingresar la información sobre lo hecho por cada oficina a un sistema informático. Pueden monitorear el rendimiento de su unidad a través de la Intranet de la Intendencia, que les indica con un sistema de semáforos si están cumpliendo las metas.

Aproximadamente un 10% no cobra el dinero extra porque no llega a cubrir los objetivos, indicó Ruocco.

