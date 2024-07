Brasil pidió postergar el traspaso de la Presidencia del Mercosur a Venezuela y “embretó” al gobierno uruguayo

El martes 5, el canciller brasileño José Serra estuvo en Montevideo y se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Allí les planteó dejar cualquier decisión en stand by hasta mediados de agosto. El argumento de Brasil fue que Venezuela aún no cumplió todos los requisitos formales para entrar al Mercosur. “Los cumplió parcialmente. Hay varios ajustes que tiene que hacer”, dijo Serra en conferencia de prensa. Y agregó: “Es evidente que Venezuela, con la situación doméstica que enfrenta, y sin cumplir todavía con los requisitos del Mercosur, es un problema”.

El presidente Vázquez sostiene la idea de entregarle la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela. Esta fue la posición expresada por el canciller Nin a su par brasileño. Le manifestó que Uruguay no quiere quedarse con la Presidencia del Mercosur más allá de lo estipulado. “Acá queremos cumplir las formas y lo establecido. Esa es la línea del gobierno de Vázquez”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo. Pero al mismo tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores entienden los argumentos de Brasil sobre la difícil situación venezolana. “No queremos la Presidencia más allá de lo que corresponde. La intención es encontrar una salida por consenso”, dijo otra fuente de la Cancillería uruguaya.

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani (MPP) cuestionó la posición planteada por Brasil. Recordó que se trata de un “gobierno interino que carece de legitimidad porque no fue electo por la gente”. “Además se basa en un argumento administrativo para enfrentar una situación política. Es como si a alguien que fue electo para ser presidente de la República se le quiera negar la posibilidad de asumir tal responsabilidad por tener la libreta de conducir vencida. Es decir, no resiste ningún tipo de análisis serio”, enfatizó a Búsqueda. Para Caggiani, Uruguay “debe respetar” los compromisos asumidos. “Más teniendo en cuanta que para un país pequeño como Uruguay el respeto por los compromisos asumidos internacionalmente es de vital importancia para la imagen y seriedad de nuestro país”.

El pasado lunes 4, el canciller Nin Novoa había declarado que Uruguay no daría “un solo paso” para quedarse con la Presidencia del Mercosur”, que rota cada seis meses, porque lo que corresponde jurídicamente es el traspaso. “Tanto que nos quejamos de lo político sobre lo jurídico: lo jurídico hoy es entregar la Presidencia a Venezuela; no es quedarnos con la Presidencia”, sentenció durante una entrevista en el programa radial “En Perspectiva”.

Nebulosa.

Serra estaba apurado el martes 7, cuando dio una breve conferencia de prensa en el Hotel Hyatt antes de embarcar nuevamente a Brasil. Se sorprendió por la cantidad de periodistas que lo esperaban para saber sobre su encuentro con las autoridades uruguayas y temió perder su vuelo. Pero contestó todas las preguntas. Dijo que la propuesta de Brasil implica no solo atender la cuestión política actual de Venezuela, también a una cuestión de formas que el país caribeño no ha cumplido en estos cuatro años. Planteó que a mediados de agosto se retome un análisis para tener una posición común. Y agregó que no hubo una respuesta uruguaya al planteo. “No fue una propuesta en el sentido de ‘sí o no’. Vamos a seguir hablando. Respeto mucho la posición de Tabaré. Él considera cerrada su tarea y quiere pasar adelante. Pero hay cuestiones específicas. Nos pareció que podríamos seguir hablando en vez de tomar la decisión de inmediato”, señaló Serra.

El diplomático opinó que el proceso de aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, reclamada por Paraguay, como un instrumento jurídico de presión sobre el país caribeño, no aplica para este caso. “Es evidente que la cuestión política de Venezuela está planteada. La situación nebulosa de su política trae preocupaciones. Pero tenemos que dinamizar el Mercosur, necesita ser profundizado. Incluso hay cuestiones de libre comercio donde todavía hay trabas. Y cuestiones de regulación en el área sanitaria y tecnológica. Hay mucha cosa por hacer”, señaló.

El canciller dijo que “seguramente” el próximo lunes 11 se discuta la propuesta brasileña en una reunión de cancilleres. La reunión fue pedida por Paraguay para tratar la situación de Venezuela en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre derechos humanos y respeto a la democracia en el bloque regional. Uruguay no quería citar ese encuentro porque temía ganarse un problema con el gobierno de Nicolás Maduro y con algunos sectores del Frente Amplio, pero después de unas consultas decidió que lo mejor era habilitar la discusión.

Información Nacional

2016-07-07T00:00:00

2016-07-07T00:00:00