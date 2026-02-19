Sin un estudio sobre su impacto, el Senado comenzó el trabajo con el objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur

La comisión especial del Senado que analizará el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) comenzó su trabajo a todo ritmo con el objetivo de que Uruguay sea el primer país de la región que lo ratifique. Esa urgencia implicará que al menos en las primeras semanas de discusión los legisladores no contarán con un insumo, que demorará más tiempo en llegar: un estudio de impacto de la aplicación del acuerdo en los distintos sectores de la economía.

La comisión inició sus tareas con la comparecencia de una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores encabezada por Mario Lubetkin . El canciller celebró que en el plano político haya un amplio respaldo a su aprobación y recordó que, mientras los socios del Mercosur pretenden ratificarlo rápido, en Europa la situación es más compleja. La Comisión Europea deberá definir si avanza en la aplicación provisional del acuerdo aún sin el respaldo de su Parlamento .

Lubetkin sostuvo que el acuerdo tendrá un impacto positivo para Uruguay. El Ministerio de Economía, añadió, hizo estudios preliminares que proyectan que, una vez que entre en vigor, la economía del país podría crecer 1,5% del PIB, con un aumento de las exportaciones (4%) y del empleo (0,5%). Recordó que la Cancillería le pidió estudios de impacto sectoriales al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estarán prontos “en una fase posterior”.

La vicecanciller, Valeria Csukasi , profundizó en el tema. El estudio de factibilidad del acuerdo fue hecho antes del 2019 y está “muy desactualizado”, porque “ni la producción europea ni la del Mercosur ni las corrientes comerciales son las mismas ahora, en 2026, que las que teníamos en 2019”.

Las autoridades decidieron pedirle al BID que lo actualizara y, si bien la idea era que estuviera pronto en enero, su entrega se postergó para las próximas semanas. La Corporación Andina de Fomento también está llevando a cabo estudios de impacto.

Csukasi añadió que hay “un par de sectores” de la economía que están preocupados por el posible impacto negativo del acuerdo en su “competitividad y en la producción”, entre los que se encuentran el sector lácteo, la industria en general, el del metal, el del metal mecánico, el de los plásticos, el vitivinícola y el del aceite de oliva. “Para esos sectores el BID va a hacer un trabajo sectorial para determinar cuáles son los impactos reales, dónde están las pérdidas de competitividad con Brasil y qué capacidad tiene Europa, realmente, de entrar más y sacarnos de cierto espacio”, describió.

El BID también está haciendo un estudio sobre la repartición de las cuotas previstas en el acuerdo para los diferentes productos. El impacto final del tratado dependerá de los porcentajes de esas cuotas que negocie con sus socios. El organismo multilateral también está elaborando los cambios regulatorios que debe implementar Uruguay para alinear sus normas a los criterios establecidos en el tratado.

“El trabajo se viene haciendo y va a continuar, ya que tenemos previsto un esquema de reuniones de ahora a los próximos dos meses en Montevideo, pero sobre todo en el interior del país”, subrayó la viceministra. “Estamos trabajando, además, en lo que va a ser la dimensión de presentación del estudio de impacto y de los estudios sectoriales para saber la discusión que se vendrá en necesidades o no de medidas de adaptación para sectores que puedan sentirse afectados”.

Dificultades para negociar

Durante su intervención, la directora para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, relató que Uruguay ha intentado impulsar la discusión sobre las cuotas incluidas en el acuerdo desde setiembre, pero el tema “se ha ido postergando” por el rechazo de algunos socios a encarar la discusión. La negociación debería incluir también al acuerdo firmado en setiembre entre el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), explicó.

Repetto insistió en que la discusión sobre cuotas es fundamental para conocer el impacto. “Vamos a tener cuotas que le van a interesar más al Uruguay y otras que le van a interesar más al resto de los socios, como las del etanol, en las que Brasil va a estar más interesado que nosotros, pero me imagino que va a haber un balance en ese sentido”.

La vicecanciller Csukasi dijo en una entrevista con Búsqueda en enero que esperaban una discusión “tensa” en el Mercosur y que Uruguay apostará por maximizar su posición “en carne bovina, en arroz y en miel, sobre todo”, y también en lácteos.

Confianza en los negociadores

En la tarde del martes, la comisión del Senado, a la que también asistieron varios diputados, recibió a representantes de la Unión de Exportadores, la Asociación Rural y la Federación Rural. Las tres organizaciones expresaron su respaldo a la ratificación del acuerdo.

Comision Senado UE-MErcosur Sesión del miércoles 18 de la comisión del Senado creada para discutir y aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Durante la comparecencia de la Unión de Exportadores, el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana), quien anunció ya que está en contra del acuerdo, preguntó si no era necesario conocer primero las cuotas que recibirá Uruguay antes de impulsar la aprobación del tratado.

“Idealmente sería mejor discutir con todos los elementos sobre la mesa, pero el proceso de negociación no fue así, no fue con distribución previa de cuotas”, respondió la gerenta general de la organización, Margarita Varela. “Confiamos en nuestros negociadores, en que lleguen a criterios que sean convenientes”.

El miércoles 18, la delegación del PIT-CNT que concurrió a la comisión entregó a los legisladores un documento en el que cuestiona la falta de estudios de impacto, informó la diaria. Ese insumo es necesario para “evaluar de manera rigurosa” los efectos del tratado “sobre la industria nacional, el empleo, la estructura productiva, las finanzas públicas y el desarrollo sostenible”.