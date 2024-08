Cabildo Abierto mueve su agenda con “las manos libres”, causa molestia en blancos y posibles alianzas con la izquierda

Ese proyecto llega en momentos en que su partido, a impulso del diputado Eduardo Lust, pidió convocar al Parlamento a los ministros Omar Paganini (Industria), Azucena Arbeleche (Economía), Luis Alberto Heber (Transporte) e Irene Moreira (Vivienda) para que informen sobre el contenido del acuerdo con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa en Uruguay.

En una columna titulada ¡Que naides se ofenda!, difundida en La Mañana, el diputado cabildante Carlos Testa sostuvo que el objetivo del llamado a sala es “que la población sepa en palabras” de quienes hoy gobiernan “qué fue lo que pasó”.

Manini Ríos sostuvo en la entrevista radial que Cabildo Abierto “es un partido distinto” al del resto de la coalición y “no tiene por qué coincidir con todo lo que se plantea” en el gobierno. Adelantó que su partido también podría despegarse del proyecto de “ley de medios” que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, aunque no quiso entrar en detalle sobre las críticas de su partido frente a esa propuesta.

Una columna publicada el miércoles 21 en La Mañana, cuyo editor general es Hugo Manini Ríos —hermano del excomandante—, da algunas pistas de las críticas que existen en Cabildo Abierto sobre el proyecto. El artículo, que no lleva firma, dice que la propuesta contiene “errores” menores que “reflejan una elaboración apurada que no corresponde con la importancia que tiene” el tema. Sobre el fondo del asunto, dice que la “nueva ley de medios podría legalizar a varios grupos empresariales que hoy no cumplen con las normas anticoncentración” de medios y advierte que “es evidente que el proyecto solo redunda en beneficios para las empresas licenciatarias, especialmente para los actuales operadores de radio y televisión abierta y por cable”.

“Las manos libres”

Las movidas de Cabildo Abierto ocasionan malestar en la interna de la coalición de gobierno y, en particular, del Partido Nacional.

Cabildo Abierto, cuyos votos en el Parlamento son clave para el Poder Ejecutivo, logró que sacaran varios puntos de la ley de urgente consideración. En varias ocasiones, como en los artículos relacionados al Instituto de Colonización y al uso por parte de empresas privadas de la infraestructura de Antel, quedó del lado de los planteos del Frente Amplio.

Durante el almuerzo que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo el martes 19 con la bancada de diputados blancos, varios legisladores plantearon su molestia con la conducta del nuevo partido, según informó El País. Una de las críticas recurrentes durante el almuerzo apuntó al llamado a sala a ministros del gobierno que integran.

Lacalle Pou recordó su pasado en el Parlamento y dijo que sabía que interpelar ministros de la coalición era parte de las reglas del juego. Sin embargo, les transmitió a los legisladores que lo de Cabildo Abierto era distinto a lo que él había hecho.

El presidente sugirió que los blancos no deberían dejar de “hacerle alguna preguntita” a la ministra de Vivienda, quien es dirigente de Cabildo Abierto y esposa de Manini Ríos, informó El País.

Un participante en la reunión dijo a Búsqueda que el mensaje entre líneas quedó claro para los diputados: “Cabildo Abierto juega al borde del reglamento”.

Lacalle Pou buscó restar importancia al episodio. Hizo hincapié en la “transparencia” y en que no había nada que ocultar.

Manini Ríos dijo en la entrevista que su grupo tiene “bien claro” que al gobierno “le tiene que ir bien, muy bien, porque la gente no puede esperar” y que nunca le van a poner “palos en las ruedas”. No obstante, subrayó que tiene “las manos libres” en todos los temas en los que no haya “firmado compromisos” con el resto de la coalición de gobierno.

Información Nacional

2020-05-21T00:00:00

2020-05-21T00:00:00