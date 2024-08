Con la flota más obsoleta desde la II Guerra Mundial, la Armada dejó de cumplir varias funciones y corre el riesgo de ser “marginal”

Ese es uno de los tantos escenarios que no dejan dormir a las autoridades de la Armada Nacional . Con la confirmación de que la petrolera francesa Total hará una perforación en mar uruguayo en busca de hidrocarburos, a la fuerza de mar se le plantea un desafío “enorme” y “muy complicado”: procurar proteger la plataforma de posibles ataques o auxiliar a la gente en caso de accidentes.

Hoy no pueden cumplir cabalmente ninguna de esas funciones.

“Tenemos limitaciones con la prestancia que cumplimos nuestra tarea, y esa es la enorme preocupación que tenemos. Es algo que no nos deja dormir, y no es figurativo, porque sabemos que no tenemos los medios como para poder atender varias circunstancias y eventualidades que puedan suceder”, señaló.