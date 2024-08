Dirigentes del MLN evalúan apoyar a Astori para competir con Vázquez

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

En los hechos, el MPP tiene un peso importante en la organización institucional del Frente Amplio y cualquier postulante presidencial que apoye cuenta con una “ventaja importante”, precisaron.

Algunos dirigentes del MPP ya transmitieron a representantes del Frente Líber Seregni, encabezado por Astori, que el apoyo del “mujiquismo” a una candidatura del vicepresidente es “una posibilidad”.

Como consecuencia, ese es uno de los escenarios que maneja la cúpula del Frente Líber Seregni, que ya comenzó a conversar sobre las posibilidades de Astori en caso de que decida volver a correr la carrera presidencial, dijeron a Búsqueda otras fuentes políticas.

“Al que veo”.

Julio Marenales, uno de los dirigentes históricos del MLN al que Mujica definió como su “hermano” junto con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, se refirió esta semana en forma pública al tema. “Por lo que ha hecho y por la experiencia que tiene, al que veo para el cargo de presidente es a Danilo Astori”, dijo al diario “Últimas Noticias” durante un acto por el aniversario de la muerte de Raúl Sendic, celebrado el viernes 27.

“En parte están gobernando ellos. Mujica está recorriendo mucho los países. Tiene un trabajo de política internacional muy importante, pero no está acá. Está viajando mucho. ¿Quién está? Astori y su equipo. ¿Están capacitados o no? Sin lugar a dudas. Y van dos legislaturas que hacen ese trabajo”, agregó Marenales.

El viejo dirigente tupamaro afirmó que prefiere a Astori como candidato a presidente en las elección de 2014 antes que a Vázquez, Lucía Topolansky y Raúl Sendic, actual presidente de Ancap e hijo mayor del líder guerrillero homenajeado esa noche.

Para Marenales, Vázquez “no garantiza ni es la carta de triunfo” del Frente Amplio. “Es una eminencia en su especialidad y gana buenos sueldos. Tiene otra cabeza que la mía, no sé si quiere o no el socialismo. De todas formas, es un aliado necesario en estos procesos porque aporta y por su capacidad. Ahora, no tiene un pensamiento idéntico a un trabajador para nada”, puntualizó.

De Topolansky dijo que “sería un error” su postulación a la Presidencia de la República “incluso para su propia salud”, porque no la ve “con la energía necesaria” para asumir esa “responsabilidad”. Y de Sendic sentenció: “No puedo decir que tenga el temple para un cargo así, que desgasta mucho”.

Las declaraciones públicas de Marenales no sorprendieron a varios dirigentes del MLN y del Frente Líber Seregni consultados por Búsqueda. Algunos de ellos aseguraron que ya desde el año pasado ven señales de “acercamiento” entre Mujica y Astori y que el presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo cada vez se muestra “más cercano” al actual mandatario y “más lejano” de su antecesor.

Como prueba de eso, los informantes relataron que durante las últimas semanas Mujica invitó a Astori a eventos en lo que incluye a sus colaboradores más cercanos, un círculo al que antes el vicepresidente no pertenecía. El más reciente fue el almuerzo que organizó el martes, como todos los 1º de mayo desde hace quince años, su amigo Sergio Varela en un quincho ubicado a unos 60 metros de su chacra en Rincón del Cerro.

“Estupideces”.

La relación entre Mujica y Vázquez atravesó por uno de sus momentos más complicados en setiembre de 2009, cuando en plena campaña electoral con el líder tupamaro como candidato del oficialismo y favorito en las encuestas, Búsqueda difundió el contenido del libro “Pepe coloquios” del periodista Alfredo García.

En esa publicación, Mujica realizó una serie de críticas al gobierno argentino del momento, encabezado por Néstor Kirchner, afirmó que la anunciada inversión de la empresa portuguesa Portucel en Uruguay —destacada especialmente por el gobierno del momento— era un “cuento chino” y que el Partido Socialista, la colectividad en la que Vázquez realizó toda su carrera política, se convirtió en una máquina de conseguir cargos.

En esa oportunidad, el entonces mandatario Vázquez respondió desde Estados Unidos —en donde se encontraba de viaje oficial— que a veces Mujica dice “estupideces”.

“El senador Mujica hace declaraciones de tipo personal: algunas de las cuales están enmarcadas dentro de lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio y otras no. De estas últimas hay algunas que son compartibles y otras que no comparto. Sobre todo aquellas que hace criticando a todo y a todos. A veces con una actitud pontifical en un terreno filosofal quedando preso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son simplemente estupideces, que yo no comparto. Lo expreso libremente, de la misma manera que lo expresa el senador Mujica”, señaló Vázquez.

Luego Mujica ganó las elecciones y obtuvo la banda presidencial de manos de Vázquez el 1º de marzo de 2010. “Capaz que en cinco años te la devuelvo”, le dijo en esa oportunidad.

Topolansky ha insistido en la necesidad de que Vázquez defina si será candidato presidencial una vez más y ha reiterado cada vez que se lo han preguntado que es su “pollo”.

Sin embargo, cuando el ex mandatario anunció su retiro de la actividad política luego de la tormenta generada por su reconocimiento público el 11 de octubre de 2011 de que solicitó ayuda a Estados Unidos ante una eventual guerra con Argentina, tanto Topolansky como otros dirigentes del MPP relativizaron la transcendencia de esa decisión y destacaron que el Frente Amplio tiene otros “muy buenos candidatos”.

Política

2012-05-03T00:00:00

2012-05-03T00:00:00