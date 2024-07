Ediles recuperan una versión taquigráfica con testimonios de venezolanos que el oficiliasmo ocultó

No obstante, un día antes de que se celebrara la audiencia judicial, fijada para el 26 de setiembre, el secretario general adjunto de la Junta, Federico Silva, e integrantes del Departamento Jurídico informaron a los ediles que podían entregarles una copia de las actas.

“Ahí surgen las declaraciones que en su momento no quisieron dejar relucir. Se mostró una ‘solidaridad’ con el gobierno venezolano que no corresponde”, cuestionó Gossi. “Eran integrantes de la comunidad que venían con un planteo y comentaron la desesperanza que vivieron. Eso evidentemente no le gustó a la gente que no comparte la democracia”, agregó.

Para Zúñiga, que denunciaran aspectos políticos no estaba fuera de lugar, ya que los invitados estaban en Uruguay “escapando de un régimen”. “Eso fue motivo para que el FA decidiera borrar todo”, sostuvo, lo que a su juicio sentó un precedente “terrible”.

Según dijeron, los ediles oficialistas incluso solicitaron que se eliminara del acta que ellos habían pedido suprimir la versión taquigráfica. Los ediles, que encabezan una nueva lista al Senado (60.000) en apoyo al colorado Ernesto Talvi, afirmaron que lo que quieren con la difusión de las actas es que “la gente sepa la verdad y que cada uno lo valore”.

Información Nacional

2019-10-24T00:00:00

