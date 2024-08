El 4,5% de la población de Montevideo clasifica sus residuos; la Intendencia repartirá contenedores para dar nuevo impulso al plan

El plan “Mi barrio clasifica”, que promueve la clasificación de residuos en los hogares, tiene casi dos años en marcha y logró hasta el momento la adhesión del 4,5% de la población de Montevideo, unas 60.000 personas. Para darle un nuevo “empuje” a la iniciativa, la Intendencia comenzará a repartir en marzo contenedores especiales para la clasificación hogareña en todos los edificios de Pocitos y Punta Carretas. Si bien la adhesión al plan es voluntaria, las autoridades resolvieron entregar contenedores a todos los edificios aunque no los hayan solicitado, para que sean los propios ciudadanos los que los devuelvan si no quieren usarlos.

“El objetivo es no esperar a que surja la iniciativa del vecino, sino facilitar el contenedor, y si no lo quiere puede devolverlo”, explicó el alcalde del municipio CH (Punta Carretas, Villa Biarritz, Pocitos y Villa Dolores), Luis Luján. “Queremos ver la predisposición de la gente a trabajar en este tipo de proyectos”, añadió. “Muchas veces se critica a la Intendencia que no hace nada en el tema de limpieza, pero cuando vos pensás en adherir a la población para que te dé una mano en el tema de la recolección, la gente no hace nada. Con esto, te damos nosotros y vos decís que no”, indicó.