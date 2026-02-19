  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    A los 92 años murió el escritor neerlandés Cees Nooteboom

    Narrador, poeta y ensayista, fue un eterno nómada de exquisita elaboración literaria y reflexión existencialista; en 2013 estuvo en Montevideo, leyó poemas y conversó en español con el público en el Teatro del Centro

    Cees Nooteboom en 2011.&nbsp;

    Cees Nooteboom en 2011. 

    FOTO

    Wikipedia/Hpschaefer
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    Fue uno de los escritores neerlandeses más importantes de la literatura europea. Su nombre figuraba un año tras otro en la lista de nominados al Nobel de Literatura, pero, aunque nunca lo obtuvo, Cees Nooteboom recibió muchos otros reconocimientos, sobre todo el de los lectores. Poeta, novelista, ensayista y traductor, fue el autor neerlandés más leído y traducido fuera de su país.

    Nooteboom murió el miércoles 11 a los 92 años en Menorca (España). Nacido en La Haya en 1933, en sus libros trató sobre la memoria, el tiempo, la historia europea, la Segunda Guerra Mundial y las marcas que le dejó un bombardeo en La Haya en 1945 donde murió su padre.

    En 2020, el jurado que le otorgó el premio español Formentor señaló: “Es un escritor viajero que ha hecho del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que trasciende las fronteras y revela la naturaleza expansiva de los horizontes humanos”, a la vez que “un autor universal que escribe con la conciencia de pertenecer a la gran tradición cultural europea”. En 2004, Nooteboom obtuvo el Premio P.C. Hooft, el más prestigioso de las letras neerlandesas, uno de los muchos reconocimientos que recibió en distintos países.

    El escritor tenía un vínculo estrecho con España desde 1960, cuando comenzó a disfrutar de temporadas en la isla de Menorca. Allí escribió gran parte de su obra y fue su última residencia. Pero Nooteboom no era un escritor de un solo lugar. Cuando tenía 20 años abandonó su primer trabajo y se largó a la aventura, primero hacia los países nórdicos, después hacia el mundo. Y esos viajes nutrieron sus crónicas y libros de viajes, narrados con una exquisita elaboración literaria y con su espíritu cosmopolita, nómada y existencialista.

    En uno de sus viajes llegó a Montevideo. Fue el 9 de mayo de 2013, leyó poesía en el Teatro del Centro y habló con el público sobre sus libros en perfecto español. Un privilegio para quienes pudieron escucharlo.

