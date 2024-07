El gobierno estudia la situación de refugiados

Consultado por Radio El Espectador tras la publicación, Almagro dijo que no estaba en conocimiento de la situación pero que había solicitado un informe sobre el asunto.

Consultado por los medios, el presidente José Mujica afirmó que el gobierno no tiene “problemas concretos ni denuncias concretas ni nada por el estilo”. “Hay ciertas cuestiones que no estamos dispuestos a negociar y no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si los hombres les pegan a las mujeres”, añadió.