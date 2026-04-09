Reforma del CPP: condenados por violación o abuso sexual podrían salir antes de la cárcel

El texto enviado al Parlamento amplía el alcance del beneficio de la libertad anticipada a delitos que hoy están excluidos, como los crímenes de lesa humanidad o los delitos sexuales

El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) elaborado por un equipo asesor de la Presidencia, que fue enviado al Parlamento días atrás, propone varias modificaciones que apuntan a descomprimir las cárceles, que tienen un número récord de presos.

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En esa línea, el texto amplía el alcance del beneficio de la libertad anticipada —que consiste en salir de la cárcel antes de completar el 100% de la pena— a delitos que hoy están excluidos. También amplía el abanico de delitos que pueden acceder a la libertad a prueba, que refiere a la posibilidad de cumplir la pena fuera de la cárcel si se cumplen determinadas condiciones.

Tal como informó la diaria el martes 7, la propuesta de reforma plantea que una vez que hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena, podrán solicitar la libertad anticipada quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Los condenados por estos crímenes hoy están excluidos del beneficio.

El texto también habilita a solicitar la libertad anticipada a quienes hayan cometido violación, abuso sexual, secuestro u homicidio agravado (entre otros), delitos que actualmente también están impedidos de pedir el beneficio. La solicitud es evaluada y resuelta por un juez, que puede negarla.