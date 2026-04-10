Uruguay bajo amenaza: ciberataques aumentaron en 2026 y apuntaron a infraestructuras críticas

La Unidad de Ciberdefensa es la división más nueva del Ejército Nacional. Fue creada en 2021 para desarrollar capacidades de defensa militar en el ciberespacio que hasta entonces no existían en Uruguay. En su primer año se enfocó en medidas contra spam y malware, establecer normas ante la gestión de incidentes y registrar ciberataques , como casos de phishing y robo de cuentas.

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Hoy el escenario cambió, impulsado por la velocidad de la transformación tecnológica y la creciente sofisticación de los atacantes, que abarcan desde individuos hasta organizaciones criminales e incluso Estados. En este contexto, la Unidad de Ciberdefensa procura mantenerse actualizada frente a un desafío en expansión: en 2025 se triplicaron los incidentes de ciberseguridad en todo el país, según afirmó Jorge Rahi, comandante de la unidad, y en 2026 la tendencia continúa.

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“En este primer trimestre la tendencia se ha acelerado, enfrentando ataques cada vez más sofisticados, algunos dirigidos a infraestructuras críticas”, advirtió Rahi durante el quinto aniversario de la división, celebrado el miércoles 8. “El ciberespacio es un dominio de operaciones tan real y determinante como el terrestre, el aéreo, el marítimo o el espacial”, añadió.

Rahi evitó precisar cuáles fueron los blancos de los ciberataques registrados este año. Consultado por Búsqueda , el Ejército declinó brindar más información debido a la sensibilidad del tema.

Jorge Rahi, comandante de la Unidad de Ciberdefensa, durante el quinto aniversario de la división.

Fuentes oficiales señalaron que otras agencias de seguridad, como la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), también monitorearon estas amenazas contra infraestructuras críticas, un asunto incluido en el próximo Plan Nacional de Inteligencia de la SIEE que será elevado al Poder Ejecutivo. El objetivo es otorgarle un nivel de prioridad equivalente al de otras amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo.

¿Cuáles son las infraestructuras críticas de Uruguay?

Las infraestructuras críticas son estructuras estratégicas que requieren de un particular resguardo y “cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los necesarios servicios que prestan a la sociedad”. Así las define María del Rosario Rodríguez Cuitiño, magíster en Ciencia Política por la Udelar y docente del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen).

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) plantea como uno de sus pilares las infraestructuras de información crítica: “La protección de las infraestructuras de información crítica es vital, ya que su compromiso podría tener consecuencias devastadoras en la estabilidad del país, mediante la afectación de sus servicios críticos”, establece el plan.

En Uruguay, estas infraestructuras abarcan represas, redes de transmisión eléctrica, parques eólicos, centrales termoeléctricas, cables submarinos, plantas potabilizadoras, aeropuertos, puertos, data centers, bancos y hospitales. Entre ellas destacan el Puerto de Montevideo, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Banco Central, la Represa de Salto Grande y el Data Center de Antel.

Información-Data Center-Antel-Presidencia El data center de Antel almacena, procesa y gestiona enormes volúmenes de datos digitales de empresas públicas y privadas. Presidencia de la República.

Ante el aumento de la amenaza contra este tipo de estructuras, en marzo viajaron a Uruguay seis militares estadounidenses expertos en ciberdefensa, miembros de la Guardia Nacional de Connecticut y del Comando Sur. Lideraron un ejercicio coordinado entre la Embajada de Estados Unidos en Uruguay con el Ministerio de Defensa Nacional y la Unidad de Ciberdefensa del Ejército. Participaron especialistas y directores de Antel, el Banco Central, Ceibal, la Intendencia de Montevideo, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El ejercicio tuvo lugar en la Torre de las Telecomunicaciones, donde se utilizó la arquitectura del ejercicio estadounidense Cyber Range para simular un ataque a infraestructuras críticas uruguayas. CIBER.UY 1.0, como se lo denominó oficialmente, fue la primera iniciativa de este tipo en Uruguay, y ambos países prevén su realización anual.

“La intención es garantizar que nadie tenga que enfrentar estas amenazas en soledad. Estamos aquí para intercambiar estrategias con nuestros socios uruguayos del ámbito militar, pero también de los sectores que constituyen la columna vertebral de una nación: telecomunicaciones, servicios públicos e infraestructura crítica. Cuando una red eléctrica o de comunicaciones es atacada, todos los ciudadanos están en riesgo. Al entrenarnos juntos, aseguramos que nuestra respuesta conjunta sea más rápida, más inteligente y más unificada”, afirmó Cameron Sprague, representante de la Guardia Nacional de Connecticut.

Información-Ejercicio Ciberdefensa-Uruguay Estados Unidos-2026-Embajada de Estados Unidos Militares estadounidenses y funcionarios uruguayos durante un ejercicio de ciberseguridad realizado en marzo en la Torre de las Telecomunicaciones. Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Además de CIBER.UY 1.0, el Ejército comenzó en marzo la primera edición de su Tecnicatura en Ciberdefensa, a la cual se inscribieron 38 alumnos, entre civiles y militares. La formación será dictada por la Escuela de Ciberdefensa de la Unidad de Ciberdefensa del Ejército, en conjunto con la Escuela de Ingeniería del Instituto Militar de Estudios Superiores. Tiene una duración de cinco semestres (hasta julio de 2028) y modalidad híbrida entre presencial y a distancia.

“Esta especialidad es importante porque el ciberespacio se ha convertido en un escenario estratégico clave, donde también surgen nuevas formas de conflicto y defensa. En un entorno cada vez más interconectado, es esencial contar con personal capacitado en ciberdefensa y ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas, resguardar la información sensible de la Institución y salvaguardar la Defensa Nacional”, informó el Ejército en un comunicado de prensa.