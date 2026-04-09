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    Cámara de Diputados impulsa una consulta pública sobre el impacto de las plataformas digitales y la IA en menores

    La iniciativa toma como referencia el modelo del Reino Unido y apunta a “generar insumos de carácter prerregulatorio”, explicó Rodrigo Goñi

    Adolescente mira su celular en el Centro de Montevideo.

    Adolescente mira su celular en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    El vínculo entre niños y adolescentes con el ecosistema digital se discute cada vez más en todo el mundo. En Uruguay, ese debate empieza a ganar espacio. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, impulsa una consulta pública orientada a analizar cómo ese sector de la población usa y se relaciona con las plataformas digitales y las redes sociales, con el objetivo de reunir información de cara a una eventual regulación.

    La propuesta parte de la idea de que el entorno digital ya influye en aspectos concretos de la vida cotidiana y, según el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Búsqueda, está transformando “prácticas, vínculos, hábitos de consumo informativo y formas de sociabilidad”. También advierte que su uso intensivo “está asociado a problemas como impactos en la salud mental, cambios en la atención, exposición a dinámicas adictivas y nuevas formas de vulnerabilidad”.

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    A esto se suma la irrupción de la inteligencia artificial (IA). El texto advierte que “los sistemas conversacionales, la personalización algorítmica y la generación de contenidos sintéticos” introducen “condiciones inéditas” que avanzan más rápido que las respuestas que hoy pueden dar las instituciones.

    Goñi explicó que la iniciativa no necesita formalmente ninguna resolución ni ninguna ley para llevarse a cabo. De todas formas, dijo que consultó el tema con diputados de los demás partidos políticos con representación en la cámara, y coincidieron en que el proyecto es “pertinente y conveniente”.

    Palacio-Legislativo
    Una adolescente camina hacia el Palacio Legislativo.

    Una adolescente camina hacia el Palacio Legislativo.

    Entre la regulación y la anticipación

    Uno de los puntos de la propuesta es abrir un debate más amplio. “No se trata de simplificar la discusión en términos de ‘prohibir o permitir’”, plantea el documento, sino de “construir una capacidad pública más madura para comprender mejor, actuar con mayor criterio y generar condiciones más favorables para la sociedad y con garantías para crecer y manejarse en este mundo en interacción con la IA”.

    En esa línea, el documento advierte que la consulta no debe quedar en “una encuesta o una actividad aislada”, sino organizarse como un proceso con “pluralidad de formatos” y una “devolución útil para el trabajo parlamentario”, que sirva para tomar decisiones. Goñi explicó a Búsqueda que el enfoque que propone “supone un cambio respecto a la lógica tradicional de regulación tecnológica”.

    “La transformación tecnológica no puede pensarse solo desde la innovación ni solo desde la regulación reactiva. Tiene que pensarse también desde la responsabilidad pública, la protección de derechos y la anticipación”, dijo.

    El legislador plantea la iniciativa como un paso previo a eventuales regulaciones. “No solamente es un abordaje prerregulatorio, conceptualmente es una acción prerregulatoria”, señaló.

    Rodrigo-Goni
    Rodrigo Goñi en su despacho del Palacio Legislativo.

    Rodrigo Goñi en su despacho del Palacio Legislativo.

    Una propuesta con participación amplia

    La idea es que la consulta no se limite a “una encuesta o una actividad aislada”, sino que incluya distintas instancias, como “talleres, mesas, foros y espacios específicos con adolescentes y otros públicos relevantes”.

    El objetivo es entender mejor cómo se usan las tecnologías en distintos ámbitos. “El problema no puede descargarse únicamente sobre las familias, los centros educativos o las conductas individuales”, advierte el texto, que también plantea analizar “el diseño de plataformas, las lógicas de recomendación” y el rol del Estado.

    Para Goñi, la propuesta apunta a ampliar la participación en la discusión e involucrar “por primera vez” a adolescentes, además de padres y docentes, “en un tema que habitualmente no los incluye directamente en la toma de decisiones”, aseguró a Búsqueda.

    Además, la iniciativa propone la creación de un “laboratorio de futuros e innovación parlamentaria” dentro de la Cámara de Representantes, para que sea “el ámbito adecuado para el diseño y la implementación técnica-metodológica de esta iniciativa”.

    La consulta se realizará de forma digital a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que aportará el soporte técnico en coordinación con el Parlamento. Además, se propone invitar a Ceibal, la Universidad de la República, la Universidad Católica y otros actores del sistema educativo y académico “con la idea de que participen no solo en la difusión, sino también en el diseño, el análisis y el desarrollo del proceso, aportando su experiencia en cada etapa”, explicó Goñi.

    Según planteó el legislador, “la idea es articular con distintos actores del sistema educativo y académico” y “buscar la mayor cantidad de aliados posible”, incluyendo la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública y los centros educativos, en una consulta que, insistió, “está orientada a la toma de decisiones en el Parlamento y a generar insumos de carácter prerregulatorio”.

    Consulta-UK-IA-Plataformas
    Consulta nacional lanzada por el gobierno del Reino Unido el 2 de marzo de 2026 para recoger opiniones y evidencia sobre medidas dirigidas a abordar el uso del entorno digital por parte de niños y adolescentes.

    Consulta nacional lanzada por el gobierno del Reino Unido el 2 de marzo de 2026 para recoger opiniones y evidencia sobre medidas dirigidas a abordar el uso del entorno digital por parte de niños y adolescentes.

    El espejo internacional

    La propuesta uruguaya toma como referencia directa la experiencia del Reino Unido, donde el gobierno lanzó en marzo de este año una consulta nacional para evaluar medidas, como la posible prohibición de redes sociales a menores de 16 años, la desactivación de funciones consideradas adictivas y la aplicación de límites de uso, como horarios o tiempo en pantalla.

    Sin embargo, el enfoque que se propone replicar el Parlamento uruguayo no es estrictamente prohibicionista. El caso británico es valorado por incorporar “una arquitectura más amplia que combina consulta pública, conversación nacional, pilotos, apoyo a familias, alfabetización, diseño de plataformas, IA/chatbots y posibles medidas regulatorias”, explica la iniciativa local.

    Ese proceso se da en un contexto más amplio de mayor presión sobre las plataformas digitales. Australia, por ejemplo, avanzó con una de las regulaciones más estrictas en este terreno. Una ley aprobada en diciembre prohíbe que menores de 16 años creen o mantengan cuentas en redes sociales.

    A tres meses de su entrada en vigor, se desactivaron cerca de cinco millones de perfiles, aunque las autoridades reconocen que muchos adolescentes siguen eludiendo los sistemas de verificación. El regulador digital australiano (eSafety) incluso evalúa acciones legales contra empresas como Meta, TikTok y Google, al considerar que no hacen lo suficiente para impedir el acceso de menores.

    Para Goñi, ese tipo de medidas basadas en la prohibición tiene limitaciones. “Es un camino corto, que además tiene quinientas formas de eludirlo”, señaló, y planteó en cambio la necesidad de “involucrar a todas las partes que tienen que conversar sobre el tema”.

    Nino-Celular
    Niño con celular.

    Niño con celular.

    Plazos y próximos pasos

    La iniciativa está en etapa de diseño y se prevé que la consulta comience en mayo. Según plantea el presidente de la Cámara de Diputados, el proceso tendría una duración acotada, “de unos cuatro meses”, y debería desembocar en un proyecto de ley. “Ahí van a estar las bases. Deberían ser insumos para una regulación”, afirmó.

    El objetivo, sostuvo, no es solo relevar opiniones, sino ordenar una discusión que hoy aparece fragmentada. Se trata de “poder conversar el tema que hoy desorienta, genera mitos, miedos y problemas concretos”, afirma, y plantea que la clave es “analizarlo entre todos, reflexionarlo entre todos y decidirlo entre todos”.

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