El infierno de los hibakushas

Se salvaron porque estaban fuera de los 700 metros de radio en que todo se pulverizó. La bomba atómica explotó sobre el centro de Hiroshima, a 600 metros de altura, y mató en el acto a 100.000 personas, la enorme mayoría civiles. En ese instante comenzó la era atómica y la Guerra Fría, y ese año murieron 60.000 personas más en la ciudad, envenenadas por la radiactividad. En total, fueron un cuarto de millón las muertes atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Durante un buen tiempo se ocultaron datos claves y fueron divulgadas toneladas de información sesgada o falsa. Recién en agosto de 1946, un año después, emergió el rostro humano de la masacre, cuando la revista The New Yorker publicó una crónica de 150 páginas —la edición completa— con el testimonio de estos seis sobrevivientes, escrita por el periodista estadounidense John Hersey (1914-1993), también corresponsal de Time en el frente del Pacífico en la II Guerra Mundial. Hiroshima se publicó como libro poco después, vendió millones de ejemplares y fue traducido a casi todos los idiomas. Ahora Debate lo reeditó con el capítulo agregado que el autor escribió en 1985, llamado Las secuelas del desastre, luego de reencontrarse con los mismos personajes, quienes le contaron sus 40 años como hibakushas, como fueron bautizados los sobrevivientes de las bombas.

Little Boy tiró abajo todo lo construido hasta el kilómetro y medio de distancia de la zona cero; hubo cientos de incendios hasta a 12 kilómetros; explotaron los vidrios hasta los 16 y el estruendo se oyó hasta a 60 kilómetros. El 70% de la ciudad fue destruida, pero el relato de Hersey estremece y conmueve con mucha mayor crudeza que cualquier compilación de cifras. Una mujer sepultada por una montaña de tablas y escombros logra hacerse paso y desenterrar a sus hijos. Un hombre vuela por los aires y termina hundido en el río de la ciudad con una viga que lo aplasta y apenas le permite asomar la cabeza para respirar. El cura se sorprende deambulando desnudo entre matorrales incendiados. El médico pierde los anteojos y las sandalias pero resulta ileso. Es el único doctor sano en su hospital. Durante los primeros momentos, todos creen que una bomba ha caído donde están. Las páginas avanzan y los seis descubren el horror.

La ciudad es un páramo, arrasada. Un claro inmenso e incandescente sustituye a los edificios. Las calles son un desfile macabro de gente quemada de pies a cabeza, con las ropas estampadas a la piel, sin brazos o sin piernas, con vidrios enterrados en todo el cuerpo, con las vísceras colgando, mujeres sin senos, caras en carne viva, cuerpos carbonizados y sombras humanas sobre el pavimento es todo lo que queda de algunas personas. Los hospitales son un caos. Poco a poco se llenan de gente. Los pocos médicos que están vivos no dan abasto para vendar heridas. Hacen lo que pueden sobre un suelo tapizado de sangre. El aire se prende fuego y miles se refugian en el río, bajo el agua. Caminan como zombies, con los brazos hacia adelante, para evitar que rocen con el torso quemado. Un bosque cercano se transforma en dantesco campamento. Muchos caen en el camino y son pisados por otros que al rato ya no respiran.

Hersey enmudece al lector. No escatima en descripciones. Casi no usa adjetivos. No los precisa. Detrás de unos arbustos, un grupo está paralizado “con las cuencas de sus ojos huecas y el fluido de los ojos derretidos, resbalando por las mejillas”. La lectura transcurre y la sensación de estar en el infierno más atroz jamás vivido por la humanidad es, a cada página, más potente.