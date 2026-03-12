  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    El relator de fútbol Javier Máximo Goñi está evaluando una propuesta para ser director de las radios públicas

    Con una larga trayectoria en radio, Goñi apoyó la candidatura de Yamandú Orsi a la Presidencia y fue uno de los suplentes de Aníbal Pereyra, candidato a intendente de Rocha por el Frente Amplio

    Javier Máximo Goñi en un acto de Yamandú Orsi y Carollina Cosse en el Club Pinamar, en 2024.

    FOTO

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El 26 de febrero, Daniel Ayala renunció como director de las radios públicas y, desde entonces, la directiva del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), presidida por Erika Hoffmann, se ha hecho cargo de la conducción de las radios (Babel, Clásica, Cultura y Uruguay) y de estudiar su reprogramación. También de conseguir quién podría ocupar ese cargo.

    Según confirmó Búsqueda, hubo un ofrecimiento al relator deportivo Javier Máximo Goñi, con más de 50 años de trayectoria en radio, para ocupar esa dirección. Goñi está evaluando la propuesta y se espera una definición antes de que termine esta semana.

    Mientras tanto, se han sucedido reuniones entre la dirección del Secan y el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Uruguay (Sutre) por la situación de siete periodistas cuyos programas quedaron en suspenso hasta que se defina una nueva programación.

    Goñi apoyó la candidatura a la presidencia de Yamandú Orsi e integra la agrupación frenteamplista La Patriada, creado en 2022. Para las elecciones departamentales de 2025, figuró como uno de los suplentes del candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Rocha, Aníbal Pereyra.

    Histórico relator de fútbol de Radio Oriental, su contrato con ese medio se cortó abruptamente en diciembre de 2025. En febrero de este año, retomó los relatos a través de la plataforma Fútbol al máximo (futbolalmaximo.uy).

    // Leer el objeto desde localStorage