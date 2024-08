El juicio político a la intendenta Carolina Cosse

El “abuso de derecho” no es una construcción teórica: es Derecho Positivo y está consagrado en el art. 1.321 del Código Civil:

1.321. “El que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable.”

Los jueces han aplicado la norma cientos y quizás miles de veces.

“El citado texto consagra la relatividad de todos los derechos… no hay derechos que puedan ser usados discrecionalmente o arbitrariamente…” (Sentencia 60/2002 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er turno). Se ha sostenido por la Judicatura que es “abuso de derecho” la conducta de quien ejerce un derecho “contrario a su espíritu”, a su “función social”, o cuando existe “intención de perjudicar o “mala fe” (Sentencia 119/2002 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno).

El Código Penal ha reconocido la figura del “abuso de derecho” en el Artículo 162:

(Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).

“El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especialde dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”.

Norma que podría aplicarse a la conducta de quienes promueven un juicio político por un hecho menor, a sabiendas de que no pueden tener éxito y con un fin de notoriedad.

Jorge Arias

CI 461.327-7

2023-03-29T22:47:23

