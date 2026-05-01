PIT-CNT reclamó al gobierno “señales claras” y anunció movilización por reducción de la jornada laboral y por la rendición de cuentas

Con un cielo nublado que por momentos amenazó con la posibilidad de lluvia y por otros dejó asomar el sol, el PIT-CNT llevó a cabo el acto del Día de los Trabajadores en la esquina de avenida Libertador y Ramón Escobar, de espaldas al Palacio Legislativo. El presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escucharon la oratoria del movimiento sindical, entre varios legisladores, ministros y jerarcas de organismos que concurrieron.

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En el centro de la agenda del PIT-CNT para el 2026, de acuerdo con un plan de trabajo aprobado recientemente por la Mesa Representativa , están la seguridad social, la propuesta de un impuesto al 1% más rico de la sociedad, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la discusión de la Rendición de Cuentas.

Día de los Trabajadores Joselo López planteará en el Primero de Mayo la necesidad de adaptar la estructura del PIT-CNT al “nuevo mundo del trabajo”

Los oradores fueron José Lorenzo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe); Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS); y Javier Díaz, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). La consigna fue “1º de Mayo antimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”.

Además del acto en avenida Libertador, el PIT-CNT organizó unos 30 actos más en el interior del país. Dirigentes del Secretariado Ejecutivo y de la Mesa Representativa participaron en la oratoria de varios de ellos junto con dirigentes locales.

Alerta por rendición de cuentas

López, secretario general del PIT-CNT, hizo en su intervención un balance del primer año de gobierno. El cambio de signo político, dijo, “generó expectativas y renovó esperanzas”. Sin embargo , afirmó: “No descubro nada si digo que muchas de esas expectativas no se han colmado”. En la misma línea, sostuvo que “los trabajadores organizados y el pueblo” necesitan “señales claras” de parte del gobierno que les permitan “seguir soñando”.

El dirigente destacó la madurez que mostró el movimiento sindical tanto en la ronda de los Consejos de Salarios como en la negociación en el sector público. Sobre el presupuesto, López dijo que el movimiento sindical coincide en la “orientación” del gobierno para “distribuir los incrementos” poniendo acento en la atención a la infancia. Pero al mismo tiempo criticó el aumento de recursos que dispuso el Poder Ejecutivo: “Fue muy magro para las expectativas que teníamos, no solo los trabajadores públicos sino gran parte del pueblo uruguayo”.

Con ese antecedente, López afirmó que están en alerta ante expresiones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que no descarta que la próxima rendición de cuentas incluya algún ajuste. “Eso no solo nos preocupa sino que nos va a tener movilizados para intentar que esa idea no prospere y se cumpla lo prometido”, advirtió.

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Reducción de la jornada, pobreza infantil y seguridad social

El cierre del proceso de Diálogo Social convocado por el gobierno sobre el sistema de seguridad social estuvo presente en los discursos de los tres oradores. López y Díaz destacaron la importancia de varios de los acuerdods alcanzados, reivindicaron la incidencia que tuvo el movimiento sindical en ellos y advirtieron que exigirán que las recomendaciones se lleven a la práctica.

“Sería un bochorno que el resultado terminara en un papel y no se concretara en normas, leyes y decretos”, dijo Díaz. Entre los “avances” alcanzados destacó la posibilidad de retiro a los 60 años y la modificación en el alcalde del trabajo de las AFAP.

“Si bien las AFAP no se eliminan, consideramos un avance en la dirección correcta que el pilar de ahorro individual esté al menos regulado por parámetros de calidad en la gestión, las inversiones, y por tanto en materia de mejora de la suficiencia de las prestaciones”, afirmó, y dijo que espera concreciones para el segundo semestre del año.

Nathalie Barbé abordó el tema con una perspectiva más crítica. La secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT recordó los tres puntos centrales del plebiscito que promovieron y se votó junto con las elecciones nacionales: la eliminación de las AFAP, volver a establecer la edad de retiro en 60 años, y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Hizo énfasis en que casi un millón de personas apoyaron esa iniciativa y dijo que no lograron un respaldo mayor porque los detractores “jugaron sucio”.

Barbé remarcó que las AFAP “siguen existiendo y lucrando” y advirtió que van a seguir luchando hasta “que se vayan” y hasta que exista una “seguridad social justia y solidaria”.

“Acá nadie bajó ninguna bandera, nadie claudicó”, insistió, y remató con un “nos vamos a volver a ver en las calles”.

El discurso de Barbé estuvo centrado en las dificultades de empleo que atraviesa el país y en los conflictos que se viven en diferentes sectores. Reclamó un control más riguroso del gobierno contra empresas que violentan normas de salud y seguridad laboral y ejercen persecución sindical.

“Nada de esto está aislado. Es parte de una misma lógica: cuando hay ganancias se privatizan pero cuando hay pérdidas se socializan. Y siempre pretenden que paguemos los mismo”, concluyó luego de enumerar situaciones críticas en distintas áreas de actividad.

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La reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la propuesta de un gravamen al 1% más rico de la sociedad a través de una sobretasa en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, son dos iniciativas centrales del PIT-CNT y tuvieron protagonismo en la oratoria.

Díaz anunció que van a “luchar a brazo partido para conquistar” una semana laboral de 40 horas sin pérdida de salario. Además, reclamó al gobierno que vuelva a presentar el proyecto de ley sobre el tema al que le había dado ingreso al Parlamento durante la legislatura pasada.

Sobre el impuesto al 1% más rico, López lamentó que por ahora las autoridades del gobierno hayan “desestimado” la propuesta y consideró que “no deberían amputarse ninguna herramienta” para combatir la pobreza infantil. Díaz agregó que iniciarán un proceso de discusión a nivel social sobre este tema y dijo que están abiertos a debatir sobre alternativas que compartan el mismo objetivo.

“Esto que es muy modesto para ese 1% más rico, para nosotros es más que importante porque implica la posibilidad cierta de recaudar entre 0,5 y 1% del PIB y decir que entre 5 y 10 años estamos combatiendo la pobreza en los niños y en la infancia”, insistió.

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Estados Unidos y el silencio

Los oradores del 1º de mayo reivindicaron el espíritu internacionalista del PIT-CNT. Desde esa perspectiva dedicaron varios minutos al análisis del contexto internacional. En particular aludieron a la “agresividad” de Estados Unidos. López dijo que la política de Donald Trump “recupera lo peor de la Doctrina Monroe” y quiere convertir América Latina en “un reservorio de recursos”. Criticó la intervención militar en venezuela, la “ofensiva” contra Cuba, y la incidencia en procesos electorales como sucedió en Argentina.

“Nuestro país no está a salvo de este peligro y el silencio y la inacción no puede ser una acción”, dijo, como advertencia al gobierno. En un sentido similar, Díaz afirmó que “ante esta imposición de la barbarie los trabajadores no nos vamos a parar ni del lado del miedo ni de la indiferencia”, sino con “unidad y movilización”. Según dijo, el PIT-CNT planteó en la Coordinadora de Centrales Sindicales de Cono Sur promover en los próximos días manifestaciones en las calles “por la paz y contra el imperialismo”.

¿Es un patrón?

López dedicó un pasaje de su discurso a hacer una “profunda autocrítica” sobre la estructura del PIT-CNT y la representación real de los trabajadores en la realidad actual. “Debemos repensarnos como organización que nuclea a los trabajadores. Hay que pensar a la ofensiva y proponer una revolución al interior de nuestro movimiento sindical que nos permita llegar a la mayor cantidad de trabajadores”.

El dirigente planteó su preocupación porque el trabajo “cambió sustancialmente su forma en Uruguay”, pero el PIT-CNT no. Así, hay formas “dependiente, independiente, subcontratos, tercerizaciones, emprendedores, micro empresarios”, que quedan por fuera del panorama del movimiento sindical pese a que ofrecen su “fuerza de trabajo al capital”. Por error, añadió, se los considera como parte de la patronal.

“¿Es correcto pensar que una persona cuyo patrimonio es un vehículo en el cual entrega mercadería es un patrón? ¿Cuál sería su medio de producción? ¿Contratar una persona que es un familiar lo convierte en un patron? Para nosotros la respuesta es no”, dijo.

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También se refirió a los trabajadores migrantes y a sectores como las TICS, donde el PIT-CNT también tiene dificultades de representación. Para López deben “acercar a estos trabajadores” y seguramente la forma de hacerlo no es “proponiéndoles que se unan a medidas sindicales” pensadas para otras lógicas que se ajustan a la medida de sindicatos más fuertes.

Una idea que propuso para empezar a establecer un vínculo es “instalar centros de referencia” del PIT-CNT en el territorio “para que los trabajadores que no están dentro de las estructuras del movimientio sindical puedan hacer consultas sobre normas que lo protegen, salud y seguridad, generando espacios colectivos de organización”.

Orsi: "caricias" y "palos"

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Consultado en rueda de prensa tras el acto, Orsi dijo que encontró en las oratorios cosas con las coincide y otras con las que no. “Es la tónica siempre tiene el 1º de mayo, no siempre son caricias y no siempre son palos, es una mezcla de cosas, y tiene que ver con la independencia de clase”, declaró.

Sobre el cuestionamiento de López a que el gobierno no colma las expectatvias generadas, el presidente consideró la afirmación como “esperable”.

El secretario de Presidencia se expresó en un tono similar. “Ha sido un acto como los de siempre, donde hay reinvidicaciones y reconocimeintos también a los avances. Nos obliga a seguir trabajando para que en el Uruguay haya un trabajo más digno”, afirmó.