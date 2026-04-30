El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

En el futuro centro de esterilización, en esta superficie de 3.000 metros cuadrados, es donde hay más movimiento, barras, cables, caños y ruido. Es el primer piso del Hospital de Clínicas y el casco es obligatorio. Aquí, en un tiempo, el hospital universitario albergará, además, 10 salas de cirugía, otra preoperatoria con 10 camas y otra de recuperación posanestésica.

Estaba previsto que la obra del nuevo block quirúrgico del Clínicas, iniciada hace cuatro meses, culminara en 18 meses; o sea, a mediados de 2027. Los trabajos a realizar constan de tres etapas: el centro de esterilización, las salas de cirugía y la de recuperación. Esa es la estimación de la empresa que ganó la licitación, Basirey (Transamerican), dijo a Búsqueda el director del hospital, Álvaro Villar. Sin embargo, US$ 10 millones, o la ausencia de ellos, ponen en peligro los plazos. Y la pelota ahora está en la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señalan en el centro universitario.

Ese plazo y esa obra están dentro de otros plazos y obras mayores, que conforman la idea de tener un nuevo Hospital de Clínicas para 2030 , algo que fue anunciado e iniciado por el gobierno anterior, con la intención de ser continuado por este. Según Villar, los US$ 10 millones que faltan para el block quirúgico nuevo son parte de los US$ 50 millones que se requieren para remodelar todo el edificio.

En el Clínicas hoy se realizan unas 5.000 cirugías por año en el block ubicado en el piso 17, que cuenta con ocho quirófanos que han quedado chicos. El tamaño y su ubicación en altura responden a la lógica de la época en que el hospital universitario fue inaugurado, en 1953. Las nuevas instalaciones, que estarán comunicadas directamente con el centro de imágenes y con la emergencia (a la que también comunican dos ascensores “cameros”), están pensadas para realizar 6.000 operaciones anuales de todo tipo (neurocirugía, cirugía cardíaca, intervenciones robóticas, litotricia, entre otras), según los cálculos más conservadores, y hasta 8.000 de acuerdo con la capacidad proyectada. Que eso comience a funcionar el año próximo está muy en duda.

Que esta obra se enlentezca o incluso se pare tiene a Villar “muy preocupado”, reconoció. “Estamos en un momento ideal para lograr algo que ha costado décadas. De tener un Hospital de Clínicas en muy malas condiciones logramos armar un equipo humano que trabaja a gran ritmo. La preocupación mayor es que nosotros creemos que la sociedad necesita tener un hospital universitario que brinde la mejor atención médica con toda la tecnología y todos los cuidados necesarios”. Enseguida, enumera lo que logró desde que asumió la dirección, a principios de 2021, cuando comenzó a mencionarse el proyecto para 2030: los dos nuevos pisos de internación, en los niveles 8 y 9; el nuevo centro de enfermedades renales crónicas; el nuevo tomógrafo; la sala de salud mental con 10 camas; los trabajos en los niveles 10 y 11, y un CTI neonatal en el nivel 5.

El repaso de obras y mejoras (“Cuando asumí, solo se operaba en dos de las ocho salas del block quirúgico actual”) por parte de Villar no es casual. Tampoco es casual su alusión a una cita del ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando hizo una recorrida por el hospital el año pasado: “Él dijo una frase muy interesante: que el Clínicas ‘era parte de la autoestima social del Uruguay’. Eso quiere decir que el Clínicas, que atiende a la población más vulnerable y que forma a los futuros médicos, muestra cuánto se quiere a sí mismo la sociedad uruguaya”.

Prioridades

Construir un nuevo hospital universitario, una idea que en algún momento estuvo en carpeta, se calculó a un costo entre US$ 150 y US$ 160 millones, considerando los espacios para la formación académica. La remodelación total de esta mole de 110.000 metros cuadrados y 22 pisos se calcula en US$ 100 millones, lo que tuvo el visto bueno de toda la clase política, al menos en lo dialéctico. De ellos, ya se han obtenido (y gastado) aproximadamente la mitad; falta la otra mitad. Y de esa otra mitad, está pidiendo que el MEF le adelante US$ 10 millones para terminar el block quirúrgico.

Que las palabras elogiosas se transformen en plata no es fácil. Villar dijo que la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, es “su principal interlocutora” ante el MEF y el resto del gobierno para lograr que esos fondos se liberen. Sin embargo, tiene competencia con esa otra interlocutora con las necesidades de distintas unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (tomógrafos, blocks, CTI), también con las necesidades del sector mutual e incluso con la construcción de centros como el Hospital de la Costa. Se habla de distintos mecanismos de financiación a través de organismos internacionales y se habla de un eventual fideicomiso. “El hospital no tiene la posibilidad siquiera de acudir a un banco, ni siquiera al Banco República, porque es una deuda que tendría que asumir el hospital”, señaló el director.

Para Villar, el dinero no apareció aún por la situación financiera del país. “Las mismas razones por las cuales hubo dificultades para financiar el presupuesto de la Universidad de la República (Udelar) también están para el Hospital de Clínicas. Por eso, para nosotros es importante demostrar la capacidad de ejecución que hemos tenido para las obras. Fondos que recibimos, fondos que gastamos y ejecutamos en obras. Tenemos claro que cada peso que se nos da a nosotros es una obra, una carretera, un puente, que también hace falta y que se deja de hacer en otro lado”, concluyó.