Elecciones en Venezuela: la oposición aplaude al gobierno, parte de la izquierda lo critica y el PIT-CNT pide “debatir en serio”

Pereira dijo a Búsqueda que en relación con la situación de Venezuela “ningún país debería tener una política de injerencia, aunque eso no implica que no se opine ni se analice lo que está pasando”.

“¿O acaso los derechos humanos de los colombianos o hondureños no valen?”, se preguntó.

“Todos escucharon a (el presidente de Brasil) Temer pidiendo coima, todos saben que México es un Estado fallido, pero se cargan las tintas con el caso de Venezuela y bloquear a Venezuela es un camino equivocado”, opinó.

“La OEA eligió como punto de ataque la situación en Venezuela y se olvida de lo que pasa en toda América”, dijo en el programa radial En Perspectiva Carlos Coitiño, diputado del PVP.

El canciller Nin Novoa sostuvo el lunes 26 que “las condiciones no están dadas” en Venezuela para que las elecciones programadas para el 22 de abril sean democráticas, y de ese modo justificó el voto de Uruguay en el Consejo Permanente de la OEA a favor de la exhortación para aplazar los comicios.

“Hay una mirada que no cree en una mayor apertura comercial, como también hay otra que cree que los valores democráticos son para todos iguales. Aunque algunos gobernantes se autodefinan de izquierda, tienen posiciones que no son de izquierda porque a mí no me representan. Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones”, sostuvo el canciller luego de que la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) tomara distancia de la postura del gobierno, a la que calificó como “injerencia”.

El diputado comunista Gerardo Núñez, a su vez, polemizó con la afirmación del canciller sobre que algunos gobernantes “se autodefinen de izquierda”, aunque no necesariamente lo son, y publicó en Twitter que el canciller parecía estar hablando de sí mismo.

El martes 27, Núñez elevó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores. El escrito contiene siete preguntas que giran en torno a las razones que tuvo la Cancillería para cambiar su posición respecto a la que había mantenido hasta el 23 de febrero de no acompañar las decisiones del Grupo de Lima.

“Hay dos líneas que están nítidamente marcadas respecto a la política internacional de Uruguay. Una es la política y la otra es la económica. En general se alinean en el mismo lugar aquellos que no creen en la apertura al mundo, en la mejora del acceso a mercados, con cuestiones políticas. Defienden más o menos las mismas cosas”, afirmó Nin Novoa el miércoles 28 entrevistado en el programa En Perspectiva.

El canciller explicó las razones que tuvo la delegación uruguaya para votar a favor de la declaración de la OEA. “Es una diferencia sustancial, porque exhortar significa dialogar. Significa rogar, pedir, incitar, es parte de un diálogo. Cuando usted va a dialogar con alguien le está pidiendo cosas. De alguna manera el término correcto es que se están exhortando a hacer determinadas cosas. Esa es la línea del Uruguay. En la OEA no se rechazó ni se condenó”, afirmó.

“¿Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos, con un Poder Judicial que responde a las directivas de un Poder Ejecutivo, a unas elecciones con partidos proscritos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no lo queremos para otros”, opinó Nin.

Canal 4 informó que una delegación que llegó a Montevideo en un avión privado desde Caracas se reunió el lunes 26 con el ministro interino del Interior Jorge Vázquez.

Entre tanto, fuentes del oficialismo indican que durante la reunión de coordinación de legisladores del Frente Amplio el martes 27, el presidente de la coalición, Fernando Miranda, instó a “bajar la pelota” y no debatir a través de los medios sobre la delicada situación en Venezuela y en todo caso dejar que se expresen los sectores.

Las principales líderes de la oposición respaldaron públicamente la decisión adoptada por el gobierno y cuestionaron las diferencias internas en el oficialismo.

