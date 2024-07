Estados Unidos apoyó a Uruguay en juicio internacional de Italba

En la apertura de las audiencias, además de manifestar que ese tratado no protege su inversión en el país, Gianelli indicó respecto a la jurisdicción “que Italba no ha probado que es dueña de Trigosul porque sus acciones no fueron válidamente transferidas a Italba y no hay prueba de que Italba aportó los montos de capital que alega”. El embajador añadió que Italba no tiene derecho a beneficiarse del TBI porque no tiene actividades comerciales significativas en Estados Unidos. “Italba no tiene motivos para reclamar nada a Uruguay”, concluyó.