La IM regularizará los clubes de pesca, que tendrán que probar su carácter “deportivo” para usar predios municipales

Históricamente, la administración departamental otorga predios municipales a instituciones deportivas sin fines de lucro, desde clubes de fútbol de primera división hasta canchas para clubes barriales. Los clubes de pesca que funcionan en Montevideo también están dentro de esa categoría y son considerados clubes sociales y deportivos. Sin embargo, hoy no existe ningún control sobre sus actividades y muchos de ellos han optado por dedicarse —casi exclusivamente— al arrendamiento de locales para fiestas y eventos.

“Hoy no tienen ningún control efectivo que determine si son instituciones deportivas e incluso están exentos de cierta carga tributaria por estar en esa categoría. Por eso, entendemos que hay que regularizar la ocupación de esos espacios públicos a través de pautas que orienten las actividades y el uso de los mismos, así como las contrapartidas que le dan a la ciudad”, afirmó Posada.

La resolución del intendente Christian di Candia, firmada el 29 de agosto y a la que accedió Búsqueda, establece el cobro de un canon mensual por metro cuadrado, así como bonificaciones de hasta un 95%, precedido de un período ventana para su adecuación. La idea, comentó el director, es que en un plazo de 90 días los clubes puedan iniciar los trámites de solicitud correspondientes. “Para estar sobre la costa deberían acreditar que las actividades deportivas que realizan requieren inevitablemente que estén contra el mar”, agregó.

Las instituciones deberán abonar un canon mensual que consistirá en un precio básico equivalente a 50 Unidades Indexadas por metro cuadrado de superficie ocupada; o el 10% de los ingresos por cobro de cuotas sociales más lo recaudado por conceptos comerciales no vinculados a la actividad deportiva (como alquiler para fiestas), de acuerdo con la resolución.

Las bonificaciones sobre el canon son altas ya que la idea no es, según el jerarca, “echar a nadie”, sino que se queden los que realmente funcionan como clubes deportivos que cumplen con la normativa. En ese sentido, uno de los aspectos que tiene en cuenta la bonificación escalonada, por ejemplo, es la cantidad de embarcaciones alojadas en el club. Cuantos más barcos alquilen el espacio, mayor será la bonificación, que puede alcanzar el 45% si se tiene más de 40 embarcaciones. Asimismo, la participación u organización de competencias náuticas nacionales e internacionales, así como la realización de charlas sobre el cuidado del medioambiente y limpieza de playas en escuelas y liceos, también aumentarán el porcentaje del beneficio. A modo de ejemplo, bajo el nuevo régimen el Club Ramírez (de 4.422 metros cuadrados) debería pagar $1.482.000 por mes; pero en caso de acceder a la bonificación del 95% pagaría $74.000.

Para obtener el beneficio, los clubes de pesca deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos: declaraciones firmadas por los titulares de las embarcaciones que permanecen en la guardería, notas oficiales de las federaciones deportivas a las que pertenecen, detalles de los campeonatos en los que participan y planes anuales de charlas educativas, entre otros.

Por otro lado, deberán incorporar puestos de hidratación y servicios higiénicos de uso público y gratuito, con el fin de que los espacios abiertos de cada institución sean de libre acceso durante su horario de funcionamiento, algo que hoy no siempre se cumple.

Las condiciones de cada club serán analizadas por la Comisión Mixta que evalúa las concesiones y luego enviadas a la Junta Departamental, que determinará si les otorga el predio para el desarrollo de sus actividades. Según la resolución, “el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas provocará la inhibición del desarrollo de todas las actividades, dando lugar al inicio de las acciones administrativas y judiciales que se entiendan pertinentes”.

Reacciones

Las instituciones sobre las que pesa la nueva reglamentación tienen entre 180 y 7.000 metros cuadrados. El más grande es el Club de Pescadores de Montevideo, que ve con buenos ojos la propuesta de la IM. Daniel Gonzalez, secretario de la directiva del club, dijo a Búsqueda que hace tiempo intentan obtener la cesión del predio, pero pese a sus ofrecimientos hasta ahora nunca se les había planteado la oportunidad. “Es como tener la casa propia, a todos nos gustaría”, opinó.

Según González, el hecho de no estar regularizados ni tener la concesión del predio tiene varias desventajas, como no poder acceder a la habilitación de Bomberos, no poder arrendar el uso de la cantina o dificultades para solicitar préstamos para reformas.

“Hoy no tenemos nada firmado que acredite que es nuestro. Estamos ahí porque estamos, por lo que vemos el planteo como algo favorable, dado que nosotros cumplimos con la mayoría de los ítems que proponen. Es una buena forma de llegar a un acuerdo y terminar con un problema que tiene años sin resolverse”, explicó. Sin embargo, reconoció que la situación no es la misma en todos los clubes, ya que quizás otros más pequeños y en diferentes condiciones puedan verse afectados de otra manera.

Información Nacional

