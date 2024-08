Quemar invernaderos

Otra joya oculta en Netflix, una plataforma dominada por las enredaderas y los arbustos de las series que han crecido desmedidamente hasta convertirse en segundas, terceras, cuartas, quintas temporadas, etc. La gran mayoría de los usuarios hoy en día prefiere la modalidad de imágenes encapsuladas por entregas (y hasta son capaces de digerir varios capítulos seguidos) antes que ver películas, que parecen haber quedado relegadas, a no ser que se trate de la última de los hermanos Coen o de Scorsese. En esta farmacia para adictos a las series no es fácil encontrar valiosas películas, y mucho menos que no sean anglosajonas. Pero hay que saber buscar. Así apareció On Body and Soul (Hungría, 2017), de la realizadora Ildikó Enyedi, sobre la extraña, complicada y complementaria relación entre un gerente de personal y una mujer que controla la calidad de los productos en un frigorífico actual de Budapest. Una historia que cuelga del fino hilo que separa la realidad de lo onírico. Y así también tenemos la maravillosa surcoreana Burning (2018), de Lee Chang-dong, que en cierta forma también presenta un naturalismo que puede desdoblarse en fantasmagoría y recibió el Premio Fipresci en Cannes a la Mejor película de la muestra oficial.