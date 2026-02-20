Lucha de gigantes: ¿en qué va el pulso entre Netflix y Paramount por el codiciado Warner Bros?

Warner Bros. Discovery (WBD) abrió un período de negociación de siete días con Paramount Skydance (PSKY), que se extiende hasta el 23 de febrero, para darle la oportunidad de mejorar su oferta por las acciones de la compañía y aclarar ciertos términos vinculados a una eventual fusión. Aun así, WBD aseguró que sigue “plenamente comprometida” con Netflix .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En diciembre pasado, WBD acordó vender la mayor parte de la empresa , incluido el estudio cinematográfico Warner Bros. En paralelo, convocó a una junta de accionistas para el 20 de marzo, en la que se someterá a votación la fusión con Netflix, según informó en un comunicado.

Recomendado Se estrenó en Netflix la película sobre Judit Polgár, la húngara que conquistó el ajedrez con solo 12 años

El Consejo de Administración de WBD reiteró por unanimidad su recomendación a favor de la fusión con Netflix y, en consecuencia, aconsejó a los accionistas rechazar la oferta presentada por Paramount .

Sin embargo, el directorio envió una carta a Paramount en la que señaló que el pasado 11 de febrero un alto representante de esa firma comunicó verbalmente a uno de sus consejeros que estaría dispuesto a pagar 31 dólares por acción si se iniciaban conversaciones formales, y que ese monto “no era su oferta final”.

En esa misma carta, WBD informó que Netflix aceptó conceder una pausa hasta el 23 de febrero para permitir el diálogo con Paramount y conocer su propuesta. No obstante, la compañía dejó en claro que continúa “plenamente comprometida” con Netflix, al tiempo que invitó a PSKY a presentar una oferta vinculante que brinde mayor certidumbre y protección a los accionistas de Warner.

El valor que aporta Netflix ante Paramount

El presidente de WBD, Samuel A. Di Piazza, afirmó que la compañía mantiene su convicción de que la fusión con Netflix es la mejor opción para los accionistas, por el “enorme valor” que aporta la operación.

En diciembre, el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y principal financiador de la oferta a través de Paramount Skydance, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner. Sin embargo, mantuvo su propuesta de comprar la totalidad de la compañía a 30 dólares por acción en efectivo, lo que valora la operación en unos 108.400 millones de dólares.

La oferta de Paramount se presentó después de que WBD alcanzara a comienzos de mes un acuerdo preliminar de fusión con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. Pese a ello, el consejo de administración de WBD rechazó por unanimidad la propuesta de PSKY, al considerarla “inferior” al acuerdo con Netflix “en numerosos aspectos clave”.

Aunque la oferta de Paramount es más alta en términos nominales, el directorio de Warner considera menos riesgosa la fusión con Netflix, principalmente por sus menores riesgos de ejecución y regulatorios.

“Netflix todavía parece tener el control, pero eso puede cambiar rápidamente”, señaló Matt Britzman, analista sénior de renta variable de Hargreaves Lansdown. “El precio probablemente será el factor decisivo: las preocupaciones de Warner sobre la financiación y el riesgo regulatorio son reales, pero con una cifra lo suficientemente alta pasan a un segundo plano”, añadió.

Britzman estima que Netflix responderá a cualquier mejora de la oferta de Paramount, aunque subraya que los acuerdos no son directamente comparables y que la decisión final podría depender del valor que el directorio y los accionistas asignen al negocio que Netflix dejaría fuera de la fusión.

El 10 de febrero, Paramount mejoró su oferta hostil por WBD e incorporó un incentivo adicional: pagar a los accionistas 0,25 dólares por acción por cada trimestre que la operación no se complete después del 31 de diciembre de 2026.

“Un desastre” para el cine

El director James Cameron, responsable de Titanic, viene advirtiendo desde hace meses sobre el impacto de Netflix en la industria cinematográfica, al punto de comparar su efecto con el de “un barco que se hunde”.

Cameron incluso envió una carta al senador republicano Mike Lee, presidente del subcomité antimonopolio del Senado, en la que sostuvo que la eventual compra por parte de Netflix del estudio y los activos de transmisión de WBD podría provocar pérdidas masivas de empleo en Hollywood, alterar de forma sustancial el ecosistema de las salas en Estados Unidos y afectar negativamente a uno de los sectores más relevantes del país.

“Creo firmemente que la propuesta de venta de Warner Bros. Discovery a Netflix será desastrosa para el negocio cinematográfico al que he dedicado mi vida”, escribió Cameron a Lee. “Por supuesto, todas mis películas también se exhiben en el mercado del video, pero mi mayor pasión es el cine”.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24